Tajomné zmiznutia pokračujú. Nezvestný je už druhý Lukašenkov odporca

Na konci marca začali poľské úrady vyšetrovať zmiznutie bieloruskej opozičnej političky v exile. Jej mobilný telefón vystopovali do Bieloruska, oznámil jeden z čelných predstaviteľov bieloruskej opozície Pavol Latuška. Anžalika Melnikavová, ktorá podobne ako mnoho iných opozičných politikov utiekla z Bieloruska do cudziny po rozdrvení protestov po prezidentských voľbách v roku 2020, vystupovala ako predsedníčka koordinačnej rady, teda opozičného orgánu, ktorý by mal uľahčiť odovzdanie moci demokratickej vláde po páde Lukašenkovho autoritárskeho režimu. Melnikavovú sa doteraz vypátrať nepodarilo, pripomenul bieloruský portál Naša Niva. V exile je Kotau Latuškovým blízkym spolupracovníkom, dodal web.
Kotau bol podľa poľského denníka jedným z mála bývalých Lukašenkových spolupracovníkov, ktorí po voľbách v roku 2020 prešli na stranu protestujúcich proti sfalšovaniu ich výsledkov. Svoju kariéru začal v službách bieloruskej diplomacie, do roku 2015 pracoval na veľvyslanectve vo Varšave. Neskôr povýšil do funkcie generálneho tajomníka bieloruského olympijského výboru, na ktorého čele stál osobne Lukašenko, a v roku 2019 organizoval Európske hry v Minsku, dôležité pre Lukašenkovu propagandu. V čase protestov bol zástupcom šéfa jedného z odborov prezidentskej kancelárie. Odsúdil brutálne násilie a musel utiecť do cudziny. Azyl aj s rodinou získal v Poľsku, kde sa angažoval v činnosti bieloruskej opozície. Vo vlasti bol obvinený z extrémizmu a sprisahania, za čo bol odsúdený na 12 rokov.Čítajte viac Lekári vyšetrovali Lukašenka dva dni. Dajte môj zdravotný záznam tajným službám, odkázal diktátor
„Vo štvrtok 21. augusta odletel do Istanbulu a odvtedy s ním nemáme žiadny kontakt. Jeho telefóny sú mimo dosahu, zmizol aj zo sociálnych sietí. Nevieme, čo sa s ním deje,“ povedal denníku Aljaksandr Apejkin z organizácie podporujúcej prenasledovaných bieloruských športovcov, s ktorou Kotau spolupracoval. Bieloruskí opozičníci vyrozumeli o zmiznutí tureckú políciu a poľský konzulát v Istanbule. Poľské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ nevyjadrilo. „Mohlo sa stať doslova všetko. Nič nemožno vylúčiť,“ tvrdí Apejkin, ktorý na facebooku informoval o zmiznutí svojho spolupracovníka.
Lukašenkove tajné služby vedú otvorenú vojnu proti bieloruským demokratickým inštitúciám pôsobiacim v Poľsku a Litve. Pokúšajú sa o diskreditáciu, vydierajú, zastrašujú a dokonca podnikajú atentáty, povedal poľskému denníku Latuška, ktorý býval vo vlasti ministrom kultúry a teraz je podpredsedom exilovej vlády, vytvorenej opozíciou. „Režim nás prenasleduje dokonca aj v zahraničí,“ vyhlásil.Čítajte viac Zo zloducha Trumpov mierotvorca? Lukašenko by mohol usporiadať stretnutie Putina so Zelenským
Rzeczpospolita pripomenula niekoľko opozičníkov, ktorých sa bieloruskej tajnej službe KGB podarilo z cudziny dostať do vlasti, kde boli uväznení. Bezpečné sa pre opozíciu javia len členské štáty Európskej únie a Spojené štáty.