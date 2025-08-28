Kremeľ dronmi sleduje trasy, ktoré USA a spojenci využívajú na prepravu vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Merz: Rusko denne testuje obranyschopnosť Nemecka

„Sme svedkami denných akcií ruskej armády. Testujú našu pripravenosť a schopnosť brániť sa,“ povedal Merz na palube fregaty, ktorá nesie názov spolkovej krajiny Bavorsko. „Preto chcem povedať, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch budeme robiť všetko, aby sme ochránili našu slobodu, mier a územnú celistvosť spojeneckého teritória,“ dodal. Upozornil, že obranné otázky nabrali na dôležitosti po ruskom útoku na Ukrajinu z februára 2022.Čítajte viac Na nebi zúri vojna. Ukrajinci už západnými raketami môžu v Rusku zasiahnuť všetko. Prídu taurusy?
Rusko sa podľa nemeckých úradov priamo či nepriamo pokúša už dlhší čas páchať sabotáže na nemeckom území. Americký denník The New York Times dnes napísal s odvolaním sa na svoje zdroje, že Rusko či s ním spriaznené sily sledujú vo východnom Nemecku pomocou dronov trasy, ktoré Spojené štáty a ich spojenci využívajú na prepravu vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to poprel. Správu označil za falošnú. Americké ani nemecké úrady sa oficiálne nevyjadrili.
Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 začalo rozsiahlu modernizáciu armády. Financovaná je zo špeciálneho fondu s objemom 100 miliárd eur, ktorý dopĺňa bežný ročný rozpočet. Strany súčasnej nemeckej vlády sa potom v marci – ešte pred uzavretím koaličnej zmluvy – dohodli na zvýšení obranných výdavkov. Dosiahnuť to chcú aj pomocou reformy takzvanej dlhovej brzdy, ústavného opatrenia, ktoré má brániť prílišnému zadlžovaniu krajiny. Vďaka tomu si Nemecko zabezpečí dostatok peňazí na obranné výdavky pôžičkami na medzinárodných trhoch. Cieľom je podľa kancelára Merza vybudovať z bundeswehru najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe.Čítajte viac Dočká sa Ukrajina nemeckých býkov proti ruskej armáde? Zelenskyj čaká na strely dlho, v Moskve už zúria
V stredu nemecká vláda schválila návrh zákona o vojenskej službe, ktorého cieľom je zvýšiť počet vojakov v armáde o viac ako 80.000. Ak ho schváli aj Spolkový snem, budú musieť všetci muži po dosiahnutí 18 rokov vyplniť dotazník, v ktorom uvedú, či majú záujem slúžiť v armáde. Vhodných kandidátov si potom vojsko pozve na odvodnú prehliadku. Rozhodnutie o vstupe do vojenskej služby bude však naďalej dobrovoľné.Čítajte viac Nemecká vláda sa dohodla na zákone o dobrovoľnej vojenskej službe. Protivojnoví aktivisti protestovali proti
V nemeckom vojenskom námorníctve, ktorého základňu dnes Merz navštívil pôsobí zhruba 15.300 vojakov a vojakov. Po pozemnom vojsku so 63.000 mužmi a ženami v zbrani a letectve s 28.000 príslušníkmi je najmenšou časťou nemeckého bundeswehru.