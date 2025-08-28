Medvedev: Rusko má právo vetovať rozhodnutie Rakúska ísť cestou členstva v NATO

Moskva často uvádza rozširovanie NATO a možné prijatie Ukrajiny do Aliancie ako dôvod svojej invázie na Ukrajinu. Od začiatku vojny vo februári 2022 vstúpili do NATO ďalšie dva štáty, Švédsko a Fínsko, ktoré týmto krokom ukončili svoju desiatky rokov trvajúcu neutralitu. Zmenu postoja odôvodnili obavami o svoju bezpečnosť.Čítajte viac Medvedev o Európanoch u Trumpa: Koalícia ochotných ďakovala a nadbiehala
Rakúsko udržiava politiku neutrality od roku 1955. Ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová ale nedávno v rozhovore pre nemecký denník Welt povedala, že „samotná neutralita (Rakúsko) nechráni“ a že treba posilniť schopnosti sebaobrany a prehĺbiť bezpečnostné partnerstvá. V tejto súvislosti vyjadrila otvorenosť diskutovať na národnej úrovni o možnosti vstupu do NATO. Uznala však, že v parlamente ani medzi Rakúšanmi v súčasnosti nie je väčšina, ktorá by to podporovala.Čítajte viac Putin mlčí. Rusov netrápi, že Trump presunul jadrové ponorky bližšie k nim. Kto a ako mu odpovedal z Moskvy?
Medvedev, ktorý zastáva funkciu podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie, v príspevku na platforme VKontakte nazvanom „Anšlus NATO“ vyjadril presvedčenie, že vzdanie sa neutrality a vstup Rakúska do Aliancie by mohli sprevádzať značné diplomatické náklady – vrátane možného presunu sídiel medzinárodných organizácií z Viedne do „krajín globálneho Juhu a Východu, kde možno zaručiť optimálne podmienky na ich prácu“.
„Militaristický kurz Rakúska ničí jeho imidž mierotvorcu, čo výrazne obmedzuje politické manévrovanie Viedne a výrazne zvyšuje riziko, že jednotky Bundesheeru (rakúskych ozbrojených síl, pozn.) sa stanú konečným cieľom palebnej sily ruských ozbrojených síl,“ napísal Medvedev „Proti Štokholmu a Helsinkám boli po ich vstupe do NATO prijaté protiopatrenia voči vojenským hrozbám pre bezpečnosť našej krajiny. Ani v prípade Rakúska nebudú urobené žiadne výnimky,“ dodal.