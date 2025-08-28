Erotický portál zverejňuje fotky talianskych političiek. V galériách je aj Meloniová

Političky tvrdia, že portál zhromažďuje ich fotky, bez toho, aby s tým ženy súhlasili. Ide napríklad o fotografie, ktoré političky majú na svojich sociálnych sieťach. Europoslankyňa Alessandra Morettiová z opozičnej Demokratickej strany uviedla, že stránka ukladala jej fotky a zábery z televízie po mnoho rokov. „Podala som trestné oznámenie,“ uviedla europoslankyňa. Rovnaký krok urobila aj jej stranícka kolegyňa Valerie Campagnaová, ktorá vo vyhlásení odmietla, že by si za vzniknutú situáciu političky mohli samy tým, že niekedy zverejnili „fotku v plavkách, alebo pretože nosili krátku sukňu“. Oznámenie podajú aj ďalšie političky z tejto strany.Čítajte viac Meloniová sa pýtala Fica na Putina. Premiér: Dá sa s ňou hovoriť o všetkom, v Bohuniciach pribudnú malé reaktory
Galérie erotického portálu podľa Corriere della Sera pokrývajú široké politické spektrum a portál obsahuje snímky premiérky Meloniovej, bývalých ministeriek Mary Carfagnaovej a Márie Eleny Boschiovej či ministerky pre cestovný ruch Daniely Santancheovej.
Pod fotkami však návštevníci servera často umiestňovali komentáre, v ktorých hodnotili ich príťažlivosť či dávali najavo chuť s političkami súložiť či vykonávať ďalšie sexuálne praktiky.Čítajte viac Meloniová má blízko k Trumpovi. Stane sa jeho trójskym koňom v Európe?
Správcovia stránky dnes podľa agentúry ANSA oznámili, že ju uzavrú a obrázky stiahnu. Podľa vyhlásenia za šírenie fotiek môžu jednotliví užívatelia v rozpore s pravidlami portálu. „Ako sa stáva aj ďalším sociálnym sieťam, vždy sa nájdu ľudia, ktorí používajú platformy chybným spôsobom,“ uviedli správcovia.
Prípadom by sa tak mala zaoberať poštová polícia. Tá v posledných mesiacoch riešila stovky sťažností na facebookovú skupinu Mia Moglie (Moja manželka), kde užívatelia zverejňovali fotografie svojich manželiek, partneriek a ďalších žien bez ich povolenia. Aj v tomto prípade snímky sprevádzali sexuálne zafarbené komentáre. Prevádzkovateľ siete, americká spoločnosť Meta, minulý týždeň oznámila, že skupinu nechala uzavrieť.