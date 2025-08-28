Reuters už kvôli zabíjaniu novinárov nezdieľa s Izraelom polohu svojich tímov v Gaze

Mediálna organizácia so sídlom v Londýne, jedna z najväčších na svete, Izrael o pohybe svojich spolupracovníkov v Gaze v minulosti informovala v snahe zabezpečiť, že sa nestanú terčom útokov izraelských síl.
Kameraman spolupracujúci s Reuters, ktorý pravidelne obsluhoval stanovište živého vysielania na streche Násirovej nemocnice v Chán Júnise, bol v pondelok jedným z piatich novinárov medzi najmenej 20 ľuďmi zabitými pri izraelských úderoch na toto zdravotnícke zariadenie. Ďalší novinári, ktorí pri útoku prišli o život, pracovali pre agentúru AP, televíznu stanicu Al-Džazíra či server Middle East Eye (MEE).Čítajte viac Mierili sme na kameru Hamasu, tvrdí Izrael. Päť mŕtvych novinárov podľa armády nebolo cieľom
Hovorca Reuters oznámil NBC News, že agentúra od začiatku konfliktu rovnako ako ďalšie novinárske organizácie s Izraelom zdieľala polohu svojich novinárov. Tlačová agentúra opakovane izraelskú armádu informovala o tom, že jej tímy pracujú z Násirovej nemocnice.
„Od poskytovania presných súradníc našich tímov sme upustili po tom, ako bolo pri útokoch izraelskej armády zabitých tak veľa novinárov,“ uviedol hovorca Reuters s tým, že agentúra z Násirovej nemocnice vysielala naživo posledných 18 mesiacov.
Izraelská armáda v utorkovom vyhlásení uviedla, že úderom na Násirovu nemocnicu sa snažila zasiahnuť kameru, ktorú podľa nej hnutie Hamas využívalo na sledovanie vojakov „za účelom riadenia teroristických aktivít proti nim“. Svoje tvrdenie však nepodložila dôkazmi, píše web stanice NBC News.
Na streche nemocnice bola iba jedna kamera – tá pre vysielanie agentúry Reuters, vypovedalo podľa NBC News päť novinárov na mieste. Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu podľa stanice uviedol, že v danej oblasti hnutie žiadnu kameru nemalo.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 podľa vyhlásenia OSN z tohto mesiaca zomrelo už vyše 240 novinárov. Výbor na ochranu novinárov uvádza, že sa Izrael „zapája do najkrvavejších a najzámernejších snáh o zabíjanie a umlčovanie novinárov“, aké kedy organizácia zaznamenala. Zahraničných novinárov Izrael do Pásma Gazy nepúšťa. Mnohé médiá sa preto pri pokrývaní diania v Gaze spoliehajú na miestnych žurnalistov.