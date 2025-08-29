Ukážka sily čínskej armády. Fico uvidí jednu z najväčších vojenských prehliadok na svete. Zbadá aj diktátora Kima

S prihliadnutím na doterajšie podobné akcie v Pekingu v ostatných rokoch to možno bude druhá najväčšia slávnostná demonštrácia sily na celom svete. Prvenstvo v počte zúčastnených vojakov jednoznačne patrí diktátorskému štátu na Kórejskom polostrove. Nijaká iná krajina na svete sa v tomto smere nevyrovná severokórejskej armáde. Veď v októbri 2020 pri príležitosti 75. výročia založenia vládnucej komunistickej strany sa v centre Pchjongjangu objavilo až okolo 32-tisíc vojakov.
Jedna z najväčších vojenských prehliadok sa tradične koná každý rok 9. mája v Moskve. Pred tromi mesiacmi hostia na Červenom námestí sledovali pochod približne 11500 príslušníkov ozbrojených síl. Pripomeňme, že Fico vtedy pricestoval na ruské oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom, ale prehliadku do svojho programu nezaradil, lebo keď sa konala, navštívil moskovské múzeum druhej svetovej vojny.
Kapituláciu Japonska v septembri 1945, ktorá dala bodku za druhou svetovou vojnou, si Číňania pripomenú v Pekingu na Námestí nebeského pokoja. „Bude to najväčšia ukážka pokroku čínskej vojenskej techniky od prehliadky, ktorá sa konala pred šiestimi rokmi," poznamenala stanica CNN. Uskutočnila sa vtedy v októbri 2019 pri príležitosti 70. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky. Na pochod sa vydalo až okolo 15-tisíc vojakov. Divákom svišťalo nad hlavami viac ako 160 lietadiel, po Námestí nebeského pokoja svižne kráčali príslušníci 56 vojenských oddielov a presúvalo sa 580 kusov vojenskej techniky. Celá paráda trvala 80 minút.
Nadchádzajúca prehliadka bude síce o niečo menšia, ale svojou veľkosťou aj tak obrovská. „Jej dĺžka bola stanovená na 70 minút. Zúčastní sa na nej viac ako 10-tisíc príslušníkov ozbrojených síl," informovala tlačová agentúra Nová Čína. Dianie na pekinskom námestí bude nepochybne zvlášť sledovať Taiwan, ktorý sa obáva expanzívnej politiky komunistickej Číny.
Organizátori zdôraznili, že všetka predvádzaná vojenská technika bude domácej výroby. „Čína predstaví vojenskú techniku štvrtej generácie vrátane moderných tankov a lietadiel," napísal server Global Times. Pochodovať budú príslušníci 45 vojenských kontingentov. Organizátori si zjavne dali zvlášť záležať na hudobnom sprievode prehliadky: na pekinskom námestí bude hrať až tisícčlenná vojenská kapela pod taktovkou troch šéfdirigentov.
Naprie tomu, že komunistický režim pripravil mohutnú demonštráciu svojej vojenskej sily, občania si nepozrú prehliadku vo voľnom čase v priamom prenose. Tretieho septembra totiž v Číne nebude sviatok, ľudia teda musia pracovať.
Svoju účasť na prehliadke potvrdil aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Väčšina pozvaných lídrov bude z ázijských štátov. Z ostatných krajín priletí napríklad samozvaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Fico by mal byť jediný líder z Európskej únie. Spolu s ním sa na tribúne ukáže aj srbský prezident Aleksandar Vučič. Agentúra Nová Čína informovala, že dokopy by malo byť v Pekingu 26 lídrov zo zahraničia.
Prehliadku si pozrie aj hosť zo zahraničia, s ktorým sa pôvodne nerátalo. Čínsky prezident Si Ťin-pching pozval severokórejského diktátora Kim Čong-una, ale z Pchjongjangu prišla do Pekingu odpoveď, že ho zastúpi tajomník totalitnej strany. Vo štvrtok 28. augusta však nastala zmena: jeden z najsmutnejšie známych tyranov na svete predsa len pricestuje. Oficiálne o tom informovala Severná Kórea.
Pripomeňme, že Kim cestuje do zahraničia iba výnimočne. „Bude to jeho prvá návšteva Pekingu po šiestich rokoch. V roku 2019 tam bol v súvislosti s oslavami 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Severnou Kóreou," podotkla stanica BBC.