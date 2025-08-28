Kyjev obvinil Maďarsko z diskriminácie maďarskej menšiny, lebo Budapešť zakázala vstup ukrajinskému veliteľovi 'Maďarovi' Brovdimu, ktorý zaútočil na Družbu

„Naliehavo vyzývame Maďarsko, aby sa zdržalo nepriateľských akcií a namiesto toho sa zapojilo do konštruktívneho dialógu, na ktorý je Ukrajina naďalej pripravená,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie na sieti X. Reagoval na rozhodnutie Budapešti, o ktorom na rovnakej sociálnej sieti informoval maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó.
„V reakcii na posledný ukrajinský útok na ropovod Družba sa maďarská vláda rozhodla zakázať veliteľovi zodpovednej vojenskej jednotky vstup do Maďarska a do celého schengenského priestoru,“ uviedol Szijjártó.
Brovdi sa podľa serveru Ukrajinska pravda narodil v západoukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ale je maďarského pôvodu.
Keď sa Brovdi dozvedel, že orbánovci mu zakázali vstup do krajiny jeho predkov, rozhodol sa použiť drsné slová. „Strčte si do zadku, pán tanečník na kostiach, vaše sankcie a obmedzenie na návštevu Maďarska. Ja som Ukrajinec a prídem do vlasti môjho otca až po vás. V Maďarsku žije veľa skutočných Maďarov a jedného dňa sa im zunujete," napísal Brovdi na sociálnej sieti Telegram.
Ukrajina, ktorá sa už štvrtý rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii, v poslednom čase opakovane zasiahla ropovod Družba, ktorým prúdi ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany vlády maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinskú adresu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu pred novinármi pripustil, že útoky ukrajinských dronov na ropovod Družba v Rusku súvisia s Orbánovým odporom proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Orbán následne pohrozil Kyjevu dlhodobými dôsledkami. Szijjártó dnes údery označil za útok na maďarskú suverenitu a ohrozenie energetickej bezpečnosti krajiny.
Maďarská energetická spoločnosť MOL a slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková vo štvrtok medzitým oznámili, že ruská ropa ropovodom Družba po poslednom útoku do oboch krajín opäť prúdi.
Zelenskyj počas dňa nariadil ministerstvu zahraničných vecí, aby preverilo informácie o maďarských sankciách voči veliteľovi Brovdimu a patrične zareagovalo. „Teraz, keď sa naši ľudia vyrovnávajú s následkami jedného z najväčších ruských teroristických útokov, vidíme ďalší pokus maďarských predstaviteľov vydávať čiernych za bielych a presúvať na Ukrajinu vinu za pokračujúcu vojnu,“ napísal Zelenskyj. Rusko v noci na štvrtok podniklo ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu, ktorý v Kyjeve zabil dve desiatky civilistov vrátane detí.
Maďarsko podľa Zelenského nereagovalo spravodlivo na počínanie Ruska ani neprejavilo súcit so smrťou Ukrajincov, vrátane detí. Namiesto toho podľa neho denne z Maďarska zaznievajú nové obvinenia proti Ukrajine a maďarskí predstavitelia zašli tak ďaleko, že sa snažia diskriminovať aj zástupcov maďarskej komunity na Ukrajine za ich účasť na obrane ukrajinského štátu a ľudu.
„Ak Maďarsko skutočne zakázalo vstup do Maďarska a celého schengenského priestoru jednému z vojenských veliteľov, ktorý je etnický Maďar a občan Ukrajiny, potom to môže vyvolať iba rozhorčenie,“ uviedol prezident.
Do diplomatickej roztržky medzi Kyjevom a Budapešťou sa vo štvrtok zapojil poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski, ktorý na sieti X v reakcii na krok Budapešti pozval Brovdiho do Poľska. „Kým ruské rakety prinášajú smrť do Kyjeva, Maďarsko zakazuje vstup statočnému etnickému Maďarovi, ktorý sa odváži bojovať za slobodu Ukrajiny,“ napísal šéf poľskej diplomacie. „Veliteľovi Maďarov: Ak potrebujete trochu oddychu a Maďarsko vás nepustí, buďte naším hosťom v Poľsku,“ dodal.
