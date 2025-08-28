Strčte si sankcie do zadku, odkázal Orbánovi veliteľ, ktorý udrel na Družbu. Obvinil ho, že má ruky od ukrajinskej krvi

Pripomeňme, že vládu Viktora Orbána veľmi nahnevalo, keď Ukrajinci opakovane udreli na Družbu. Viedlo to k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska a tiež na Slovensko Ropovod od tohto štvrtku znovu funguje, ale v obmedzenej podobe. V Budapešti nielen dôrazne odsúdili útoky na potrubie na ruskom území, zároveň veliteľovi ukrajinských bezpilotných systémov zakázali vstup na maďarské územie. Fakticky to znamená, že by nemohol pricestovať do žiadnej krajiny schengenského priestoru vrátane Slovenska ako členského štátu EÚ. Volá sa Robert Brovdi, má maďarskú národnosť, na nášivke vojenskej uniforme nosí svoju prezývku Maďar. Údery na Družbu riadil a výsledok útokov si veľmi pochvaľoval.Čítajte viac Kyjev obvinil Maďarsko z diskriminácie maďarskej menšiny, lebo Budapešť zakázala vstup ukrajinskému veliteľovi 'Maďarovi' Brovdimu, ktorý zaútočil na Družbu
Keď sa Brovdi dozvedel, že orbánovci mu zakázali vstup do krajiny jeho predkov, rozhodol sa použiť drsné slová. Asi by sme ťažko hľadali človeka maďarskej národnosti žijúceho v zahraničí, ktorý by do Maďarska adresoval taký ostrý odkaz tamojšiemu predsedovi vlády. „Strčte si do zadku, pán tanečník na kostiach, vaše sankcie a obmedzenie na návštevu Maďarska. Ja som Ukrajinec a prídem do vlasti môjho otca až po vás. V Maďarsku žije veľa skutočných Maďarov a jedného dňa sa im zunujete," napísal Brovdi na sociálnej sieti Telegram.
Tancom na kostiach mal Brovdi na mysli zjavne to, že nákupom ruskej ropy Orbán pomáha financovať Putinovu vojnu proti Ukrajine. „Podieľate sa na znásobovaní krvavých peňazí, na letiacich raketách a šahídoch (samovražedných dronoch) proti pokojným mestám na Ukrajine. A práve dnes 28. augusta 2025 zabíjajú desiatky ľudí v Kyjeve. Vaše ruky sú až po lakte v ukrajinskej krvi. A my si to budeme pamätať," dodal Brovdi.
Na rozhodnutie zakázať vstup Brovdimu do Maďarska reagoval aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Oznámil, že na pôdu svojho rezortu si predvolal maďarského veľvyslanca v Budapešti, aby mu v tejto súvislosti odovzdali protestnú nótu. „Nášmu obrancovi maďarskej národnosti zakázali vstup do krajiny jeho predkov. Vyzývame Maďarsko, aby sa zdržalo nepriateľských krokov a namiesto toho sa zapojilo do konštruktívneho dialógu, na ktorý je Ukrajine stále pripravená," zdôraznil Sybiha vo svojom príspevku na Telegrame.
Na spor medzi Kyjevom a Budapešťou reagovala aj Varšava. Konkrétne poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „Kým ruské rakety vytvárajú srmtiaci dážď v Kyjeve, Maďarsko zakazuje vstup statočnému etnickému Maďarovi, ktorý bojuje za slobodu Ukrajiny," napísal Sikorski. Zároveň dal jasne najavo, že nemieni rešpektovať zákaz prekročiť schengenské hranice:. „Veliteľ Maďar, ak si potrebujete oddýchnuť a do Maďarska vás nepustia, buďte našim hosťo v Poľsku."Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku