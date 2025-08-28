Pravda Správy Svet Stíhačka F-16 havarovala v Poľsku pri nácviku na leteckú šou, pilot zahynul

Stíhačka F-16 havarovala v Poľsku pri nácviku na leteckú šou, pilot zahynul

V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Szlapka, informujú agentúry Reuters a AFP.

28.08.2025 21:21
Havária poľskej F-16 pred leteckou šou
Video
Zdroj: X/TV

Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.

Poľska armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska
Video

Koordinátor spravodajských služieb Tomasz Siemoniak haváriu vojenského lietadla označil za tragickú udalosť pre poľské letectvo. Ide podľa neho o prvú haváriu stroja F-16 patriaceho poľským vzdušným silám, napísala agentúra PAP. Príčiny zatiaľ nie sú známe.

Server Onet zdieľal video, na ktorom je vidieť, ako sa lietadlo prudko rúti k zemi, naráža do ranveja a vznieti sa. Podľa informácií tohto webu pilot vykonával nad letiskom otočku a stroj pravdepodobne stratil aerodynamický vztlak.

Americký bojový lietadlo F-16 je najrozšírenejší západný stroj svojho druhu. V službe je vyše štyri desiatky rokov. Jednomotorový stroj pôvodne vyvíjaný ako stíhačka sa nakoniec uplatnil aj pri bombardovaní.

