Stíhačka F-16 havarovala v Poľsku pri nácviku na leteckú šou, pilot zahynul

Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.
Poľska armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.
Koordinátor spravodajských služieb Tomasz Siemoniak haváriu vojenského lietadla označil za tragickú udalosť pre poľské letectvo. Ide podľa neho o prvú haváriu stroja F-16 patriaceho poľským vzdušným silám, napísala agentúra PAP. Príčiny zatiaľ nie sú známe.
Server Onet zdieľal video, na ktorom je vidieť, ako sa lietadlo prudko rúti k zemi, naráža do ranveja a vznieti sa. Podľa informácií tohto webu pilot vykonával nad letiskom otočku a stroj pravdepodobne stratil aerodynamický vztlak.
Americký bojový lietadlo F-16 je najrozšírenejší západný stroj svojho druhu. V službe je vyše štyri desiatky rokov. Jednomotorový stroj pôvodne vyvíjaný ako stíhačka sa nakoniec uplatnil aj pri bombardovaní.