ONLINE: Kyjev si môže od Američanov kúpiť 3 550 rakiet dlhého doletu, zaplatia to severania

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 283 dní
7:08 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usporiadal vo štvrtok virtuálne koordinačné stretnutie s lídrami Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Dánska. Hlavnými témami rokovaní boli bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, dlhodobá podpora armády a zvýšený tlak na Rusko. Uviedla to Kancelária prezidenta Ukrajiny.
Počas diskusie s prezidentmi Poľska Karolom Nawrockim, Litvy Gitanasom Nausédom, Lotyšska Edgarsom Rinkévičsom, Estónska Alarom Karisom a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou poukázal Zelenskyj na dôležitosť bezpečnostných záruk pre Ukrajinu v prípade opakovaného útoku Ruska. Ich základom by podľa neho mala byť silná ukrajinská armáda vrátane jej stabilného a dlhodobého financovania, dodávok a výroby zbraní.
„Keď hovoríme o bezpečnostných zárukách, potrebujeme jasné odpovede: Kto nám pomôže brániť sa na súši, vo vzduchu a na mori, ak Rusko opäť zaútočí,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že z Ruska prichádzajú negatívne signály týkajúce sa jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Úprimne povedané, myslíme si, že Putin má stále záujem len na pokračovaní tejto vojny.“
Zelenskyj zdôraznil, že Spojené štáty sú pripravené podieľať sa na poskytovaní bezpečnostných záruk spolu s Európou.
„S prezidentom (Donaldom) Trumpom sme sa dohodli, že Amerika bude súčasťou bezpečnostných záruk. To je dobré a je to veľmi dôležité rozhodnutie. Prezident Trump si myslí, že Európania by mali viesť tento proces, ale Amerika je pripravená sa pripojiť a pomôcť ho koordinovať,“ povedal Zelenskyj.
Litovský prezident poznamenal, že všetci vidia, že šéf Kremľa sa snaží okupovať čo najviac územia Ukrajiny. Podľa Nausédu je jediný spôsob, ako dosiahnuť mier, sila, najmä sankcie.
Estónsky prezident podporil myšlienku, že by mal existovať podrobný prehľad toho, čo každá krajina konkrétne urobí pre zaručenie bezpečnosti Ukrajiny.
Dánska premiérka poznamenala, že od stretnutia Trumpa a Zelenského vo Washingtone uplynuli takmer dva týždne, ale nie sú žiadne náznaky, že by Rusko bolo pripravené na rokovania na úrovni lídrov. Preto je podľa nej dôležité zvýšiť tlak na Rusko. Zdôraznila tiež dôležitosť podpory ukrajinského obranného priemyslu, ktorý je schopný zvýšiť výrobu zbraní, ak sa zabezpečí dostatočné financovanie.
Poľský prezident uviedol, že analyzoval ekonomickú situáciu v Rusku, ktorá ukazuje, že sankcie fungujú. Dodal, že o tom bude diskutovať s Trumpom počas svojej návštevy vo Washingtone, ktorá sa uskutoční 3. septembra. Tiež zdôraznil, že bez Ukrajiny nemožno robiť žiadne rozhodnutia o Ukrajine.
6:10 Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo potenciálny predaj 3350 striel s plochou dráhou letu dlhého doletu ERAM odpaľovaných z lietadiel Ukrajine v celkovej hodnote 825 miliónov dolárov (približne 706 miliónov eur) a súvisiaceho vybavenia. Vo štvrtok to oznámila Agentúra pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA), ktorá patrí pod ministerstvo obrany USA.
Ukrajina na tento nákup využije finančné prostriedky z Dánska, Holandska a Nórska, ako aj z finančného programu FMF rezortu diplomacie USA. Hlavnými dodávateľmi budú spoločnosti Zone 5 Technologies a CoAspire.
Podľa ministerstva zahraničných vecí USA tento projekt podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti partnerskej krajiny, ktorá je zárukou politickej stability v Európe. Zároveň zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že bude schopná sebaobrany. Americký rezort konštatoval, že nezmení základnú vojenskú rovnováhu v regióne.
ERAM je strela s plochou dráhou letu dlhého doletu odpaľovaná zo vzduchu. Je určená na ničenie pozemných a námorných cieľov. Jej modulárna konštrukcia umožňuje jej prispôsobenie na rôzne účely.
Denník Wall Street Journal (WSJ) 24. augusta s odvolaním sa na vlastné zdroje napísal, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schváli do týždňa predaj 3 350 rakiet ERAM Ukrajine, ktoré by mali byť dodané približne o šesť týždňov. Realizácia tohto predaja bola podľa WSJ odložená z dôvodu rokovaní Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdroje WSJ tiež uviedli, že použitie systému ERAM s dosahom 240 – 450 kilometrov by si vyžadovalo aj súhlas Pentagónu.