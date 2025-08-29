Seniorov podvodníci oberajú aj vo Francúzsku. Falošní žandári pripravili pár o státisíce eur

Trojica v žandárskych uniformách prišla vo štvrtok do domu 80-ročného páru v Lisieux, ktoré sa nachádza na východe departementu Calvados. Pod zámienkou vyšetrovania krádeží v okolí sa falošným žandárom podarilo presvedčiť seniorov, aby im ukázali miesto, kde prechovávali svoje cennosti.
V skrýši bolo predovšetkým 100 zlatých mincí nazývaných napoleóni, 60 kusov šperkov a zlatých ozdob, bezmála 10 000 eur v hotovosti a kilogramový zlatý ingot.
Po tom, čo trojica odišla pre údajné núdzové volanie, osemdesiatnici zistili, že sa stali obeťou podvodu a prišli o cennosti v hodnote 250 000 až 300 000 eur. Prípad teraz vyšetruje štátna polícia.