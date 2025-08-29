Masívny útok na Kyjev zasiahol aj misiu EÚ. Putin sa vysmieva mierovému úsiliu, povedala Kallasová

Česko na rokovaní zastupuje ministerka obrany Jana Černochová. Hlavnými témami, o ktorých budú ministri diskutovať, sú podľa Kallasovej ruská vojna proti Ukrajine a tiež obranná pripravenosť Európskej únie.
„Videli sme včera (vo štvrtok) ďalší veľký útok na Kyjev, ktorý zasiahol aj misiu EÚ. Tieto útoky ukazujú, že Putin sa len vysmieva mierovému úsiliu,“ povedala Kallasová novinárom. Štvrtkový raketový a dronový útok na ukrajinské hlavné mesto si podľa dnešného vyjadrenia tamojších úradov vyžiadal 23 obetí.
V súvislosti so zvýšením tlaku na Rusko hovorila Kallasová o práci na ďalšom, v poradí už devätnástom balíku sankcií proti Moskve. Ten by EÚ mohla predstaviť v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní. Nové sankcie by sa mohli opäť týkať energetickej oblasti, ale aj finančných služieb, poznamenala šéfka diplomatickej služby EÚ.
Rusko v noci na štvrtok napadlo Kyjev raketami, riadenými strelami a dronmi. Podľa šéfa vojenskej správy Tymura Tkačenka zomrelo po najkrvavejšom augustovom útoku 23 ľudí vrátane štyroch detí. Doposiaľ posledné údaje uvádzali 21 obetí. Útok ostro odsúdili viacerí západní predstavitelia ako ruskú brutalitu v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží ukončiť už štvrtým rokom pokračujúcu vojnu Ruska proti Ukrajine. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú najnovšie útoky jasnou ruskou odpoveďou všetkým, ktorí mesiace vyzývali na prímerie.Čítajte aj Politico: Európa navrhuje vytvorenie 40 km nárazníkovej zóny na Ukrajine