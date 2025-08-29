Slovensko obnovilo vydávanie turistických víz Rusom. Pozastavilo to po vpáde Putinovej armády na Ukrajinu

„Slovensko obnovilo prijímanie dokumentov na turistické víza pre ruských občanov," uviedol server Meduza. O tejto možnosti informovala spoločnosť BLS International. Slovensko s ňou v decembri 2023 uzatvorilo zmluvu o sprostredkovaní pri vydávaní víz. Čo sa týka cestovania Rusom na Slovensko, táto firma poskytuje svoje služby v Moskve a v Petrohrade. Samozrejme, že žiadateľ o víza sa môže obrátiť aj priamo na konzulárne oddelenie slovenského veľvyslanectva v hlavnom meste Ruskej federácie.
Kanál Uleteť na sociálnej sieti Telegram sa spojil s telefonickým zákazníckym strediskom BLS International, kde potvrdili obnovenie vydávania turistických víz. Podľa tejto informácie to začalo znovu fungovať od tohto leta. Na webovej stránke BLS International sa nachádza stručné oznámenie, že Slovensko opäť akceptuje žiadosti o víza na turistické účely. „Áno, je to pravda," reagoval pre Pravdu nemenovaný predstaviteľ rezortu slovenskej diplomacie s tým, že nepozná dôvody zmeny, pretože sa konzulárnej agende nevenuje. Ministerstvo tejto záležitosti doteraz oficiálne neinformovalo médiá.
Na prísnejšom vydávaní víz ruským občanom sa dohodli členské štáty EÚ po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu s tým, že jednotný postoj nezaujali. Takmer tretina z nich prestala vydávať turistické víza. Ocitlo sa medzi nimi aj Slovensko. Bolo to v období, keď bol vo funkcii premiéra Eduard Heger a ministerstvo zahraničných vecí riadil Ivan Korčok. O pozastavení vydávania turistických víz vtedy pritom rozhodli všetky štáty EÚ, ktoré majú spoločnú hranicu s Ruskou federáciou (sú to Poľsko, Fínsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko). O zmene rokovali predstavitelia členských krajín únie v auguste 2022. Konsenzus v otázke úplného zákazu príchodu turistov z Ruska v reakcii na inváziu na Ukrajinu však nenašli.