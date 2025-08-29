Spoločné zasadnutie vlád Francúzska a Nemecka: Macron a Merz prerokujú hlavne obranu

V rámci pracovných skupín sa má dnes zísť desať ministrov z každej krajiny a podľa serveru Euractiv plánujú aj oznámenia konkrétnych spoločných projektov. Server denníka Le Figaro uviedol, že po ruskom útoku na Kyjev z noci na štvrtok, ktorý predstavitelia oboch štátov odsúdili, bude rokovanie z veľkej časti zamerané na bezpečnostné otázky. Macron a Merz sa v týchto oblastiach doteraz väčšinou zhodovali.
Server Deutsche Welle uviedol, že po ochladení francúzsko-nemeckej spolupráce za vlády predchádzajúceho kancelára Olafa Scholza nadviazal terajší kancelár s Parížom oveľa užšie vzťahy. Macron aj Merz v minulosti označili partnerstvo medzi Francúzskom a Nemeckom za kľúčové pre EÚ. Očakáva sa preto, že budú rokovať aj o vzájomnej spolupráci na unijných projektoch.
Médiá upozorňujú na niektoré sporné body
Médiá ale upozorňujú aj na niektoré sporné body, kde sa nemeckí a francúzski politici rozchádzajú. V oblasti obrany Nemecko v niektorých momentoch váhalo so zapojením do takzvanej koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Naopak Francúzsko sa odmietlo zapojiť do nákupu amerických protiraketových systémov Patriot. Euractiv upozornil aj na rozpory v oblasti možnej obrannej politiky v rámci EÚ, alebo trhové dohody s juhoamerickým združením Mercosur.
Macron prijal Merza už vo štvrtok večer v letnom sídle francúzskych prezidentov Fort de Brégançon. „Je to česť, prejav zvláštnej pozornosti hlavy štátu voči jej nemeckému náprotivku,“ uviedol podľa Le Figaro Elysejský palác. Obaja štátnici už v tomto týždni navštívili spoločne s poľským premiérom Donaldom Tuskom Kišiňov, kde podporili snahy o prijatie Moldavska do EÚ.
Celé rokovanie sa však bude podľa francúzskych médií odohrávať v neistote kvôli hlasovaniu o dôvere vláde francúzskeho premiéra Françoisa Bayroua ohlásenému na 8. septembra. Vzhľadom na plány kľúčových parlamentných strán hlasovať proti Bayrouovi je pravdepodobné, že jeho vláda padne. Posledné francúzsko-nemecké stretnutie sa konalo v máji 2024, dva týždne pred rozpustením francúzskeho Národného zhromaždenia.
Francúzsko-nemecká ministerská rada vznikla v roku 2003 pri príležitosti 40. výročia Elyzejskej zmluvy o vzájomných vzťahoch. Zástupcovia oboch západoeurópskych štátov sa v nej tradične radia o témach ako je EÚ, obrana, ekonomika a medzinárodné vzťahy.