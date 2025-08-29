Pravda Správy Svet Tisíce smrtonosných striel v službách Ukrajiny. Čo vieme o moderných zbraniach, ktoré obdrží Kyjev?

Tisíce smrtonosných striel v službách Ukrajiny. Čo vieme o moderných zbraniach, ktoré obdrží Kyjev?

Ukrajina získala od americkej agentúry pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany (DSCA) povolenie na nákup diaľkovo navádzateľného zbraňového systému označeného ako Extended Range Attack Munition (ERAM). Dokument umožňuje obstaranie až 3 350 rakiet spolu s potrebným vybavením a doplnkovými službami za sumu až 825 miliónov dolárov.

29.08.2025 12:30
Strela RAACM Foto:
Riadená strela RAACM.
Podľa správy DSCA financovanie nákupu zabezpečia Dánsko, Holandsko, Nórsko a USA v rámci programu Foreign Military Financing. Odhadovaná jednotková cena jednej rakety ERAM je približne 246 200 dolárov, pričom ide o priemernú hodnotu a konečná cena môže byť nižšia v závislosti od objednanej konfigurácie.

Projekt ERAM zahŕňa dve samostatné strely pre taktickú leteckú techniku: RAACM od spoločnosti CoAspire a Rusty Dagger od Zone 5 Technologies. Obidve rakety majú váhu približne 227 kilogramov, dolet okolo 400 kilometrov a rýchlosť približne 0,6 Machu. Obidva typy sú navrhnuté s dôrazom na presnosť a moderné technológie navádzania, vysvetľuje Defense Express.

Raketa RAACM, vyrábaná aj pomocou 3D tlače, už prešla testovaním a má vysokú pravdepodobnosť dodania na Ukrajinu. Rusty Dagger zatiaľ nebola verejne demonštrovaná, no jej testy prebiehajú v rámci programu Enterprise Test Vehicle (ETV) pre americké letectvo. Spoločnosť uvádza, že Rusty Dagger môže dosiahnuť dolet až 900 kilometrov, pravdepodobne bez bojovej hlavice, a využíva kombinované navigačné systémy vrátane satelitnej navigácie a TERCOM/DSMAC, pričom využíva aj technológie stealth, napríklad skrytú konštrukciu trysky a rádiopriehľadné materiály.

Podľa ministerstva zahraničných vecí USA tento projekt podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti partnerskej krajiny, ktorá je zárukou politickej stability v Európe. Zároveň zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že bude schopná sebaobrany. Americký rezort konštatoval, že nezmení základnú vojenskú rovnováhu v regióne.

Denník Wall Street Journal (WSJ) 24. augusta s odvolaním sa na vlastné zdroje napísal, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schváli do týždňa predaj 3 350 rakiet ERAM Ukrajine, ktoré by mali byť dodané približne o šesť týždňov. Realizácia tohto predaja bola podľa WSJ odložená z dôvodu rokovaní Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdroje WSJ tiež uviedli, že použitie systému ERAM s dosahom 240 – 450 kilometrov by si vyžadovalo aj súhlas Pentagónu.

