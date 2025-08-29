Tisíce smrtonosných striel v službách Ukrajiny. Čo vieme o moderných zbraniach, ktoré obdrží Kyjev?

Podľa správy DSCA financovanie nákupu zabezpečia Dánsko, Holandsko, Nórsko a USA v rámci programu Foreign Military Financing. Odhadovaná jednotková cena jednej rakety ERAM je približne 246 200 dolárov, pričom ide o priemernú hodnotu a konečná cena môže byť nižšia v závislosti od objednanej konfigurácie.
Projekt ERAM zahŕňa dve samostatné strely pre taktickú leteckú techniku: RAACM od spoločnosti CoAspire a Rusty Dagger od Zone 5 Technologies. Obidve rakety majú váhu približne 227 kilogramov, dolet okolo 400 kilometrov a rýchlosť približne 0,6 Machu. Obidva typy sú navrhnuté s dôrazom na presnosť a moderné technológie navádzania, vysvetľuje Defense Express.
Raketa RAACM, vyrábaná aj pomocou 3D tlače, už prešla testovaním a má vysokú pravdepodobnosť dodania na Ukrajinu. Rusty Dagger zatiaľ nebola verejne demonštrovaná, no jej testy prebiehajú v rámci programu Enterprise Test Vehicle (ETV) pre americké letectvo. Spoločnosť uvádza, že Rusty Dagger môže dosiahnuť dolet až 900 kilometrov, pravdepodobne bez bojovej hlavice, a využíva kombinované navigačné systémy vrátane satelitnej navigácie a TERCOM/DSMAC, pričom využíva aj technológie stealth, napríklad skrytú konštrukciu trysky a rádiopriehľadné materiály.
Podľa ministerstva zahraničných vecí USA tento projekt podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti partnerskej krajiny, ktorá je zárukou politickej stability v Európe. Zároveň zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že bude schopná sebaobrany. Americký rezort konštatoval, že nezmení základnú vojenskú rovnováhu v regióne.
Denník Wall Street Journal (WSJ) 24. augusta s odvolaním sa na vlastné zdroje napísal, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schváli do týždňa predaj 3 350 rakiet ERAM Ukrajine, ktoré by mali byť dodané približne o šesť týždňov. Realizácia tohto predaja bola podľa WSJ odložená z dôvodu rokovaní Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdroje WSJ tiež uviedli, že použitie systému ERAM s dosahom 240 – 450 kilometrov by si vyžadovalo aj súhlas Pentagónu.