Izraelská armáda pri operácii v Pásme Gazy našla telá dvoch rukojemníkov

Jedným je Ilan Weiss, ktorý bol zabitý pri útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas na juhu Izraela v októbri 2023, druhé telo zatiaľ nebolo identifikované. V Pásme Gazy tak podľa serveru The Times of Israel zostáva 48 rukojemníkov, nažive je zrejme len 20 z nich.
Armáda uviedla, že uskutočnila záchrannú misiu na základe spravodajských informácií od vojenskej rozviedky, tajnej služby Šin Bet a fóra rodín rukojemníkov. Spolu s telom Weissa vyzdvihla pozostatky ďalšieho rukojemníka, na ktorých identifikácii teraz pracuje forenzný inštitút.
Vtedy 56-ročný Weiss bol zabitý ráno 7. októbra 2023, keď ako člen záchranného tímu bránil kibuc Beeri. Jeho žena Širi a dcéra Noga útok prežili a boli tiež unesení, neskôr boli prepustení výmenou za palestínskych väzňov v čase týždňového prímeria na konci novembra toho istého roku.Čítajte aj Palestínsky štát nebude, povedal izraelský minister Saar po rokovaní s Rubiom
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes vyjadril sústrasť Weissovej rodine a pochválil bezpečnostné zložky za ich „odhodlanie a odvahu“. Zopakoval, že Izrael nepoľaví, kým sa nevrátia všetci rukojemníci – živí aj mŕtvi. Sústrasť pozostalým vyjadrili tiež prezident Jicchak Herzog a minister obrany Jisrael Kac.
Izraelská armáda dnes oznámila, že začala predbežné operácie a počiatočnú fázu útoku na mesto Gaza. Jedným z cieľov ofenzívy, ohlásenej už na začiatku augusta, je podľa tvrdenia izraelskej vlády popri zničení Hamasu tiež záchrana zvyšných rukojemníkov. S tým však nesúhlasia ich rodiny i veľká časť izraelskej verejnosti, podľa ktorých postup armády do vnútra palestínskeho územia naopak ohrozuje životy rukojemníkov, ktorí sú stále nažive. Hamas už skôr vyhlásil, že ak sa armáda priblíži do miest, kde sú rukojemníci zadržiavaní, popraví ich.