Niektoré správy naznačujú, že požiar, ktorý vypukol vo štvrtok ráno, by mohol byť približne 3 alebo 4 kilometre od paláca. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
Ruská Nadácia proti korupcii v roku 2021 deň po zatknutí lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo väznici, zverejnila informácie o paláci Gelendžik. Podľa nadácie palác postavili štátne firmy Rosnefť a Transnefť, na ktorých čele sú Putinovi kamaráti.
Oficiálna rozloha paláca je 17 691 štvorcových metrov a panstvo sa rozprestiera na 68 hektároch. Podľa Nadácie proti korupcii je pozemok stokrát väčší.Čítajte aj Tisíce smrtonosných striel v službách Ukrajiny. Čo vieme o moderných zbraniach, ktoré obdrží Kyjev?