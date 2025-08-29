Pravda Správy Svet Pri Putinovom paláci vypukol lesný požiar spôsobený dronmi

Lesný požiar spôsobený dronmi vypukol na juhu Ruska v Krasnodarskom kraji neďaleko paláca Gelendžik, ktorý podľa ruskej opozície patri ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Do piatkového rána sa požiar rozšíril na plochu 41,5 hektára.

29.08.2025 13:56
Niektoré správy naznačujú, že požiar, ktorý vypukol vo štvrtok ráno, by mohol byť približne 3 alebo 4 kilometre od paláca. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Ruská Nadácia proti korupcii v roku 2021 deň po zatknutí lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo väznici, zverejnila informácie o paláci Gelendžik. Podľa nadácie palác postavili štátne firmy Rosnefť a Transnefť, na ktorých čele sú Putinovi kamaráti.

Oficiálna rozloha paláca je 17 691 štvorcových metrov a panstvo sa rozprestiera na 68 hektároch. Podľa Nadácie proti korupcii je pozemok stokrát väčší.

