Trump zrušil ochranu, ktorú Harrisovej poskytovala tajná služba

Harrisová mala mať pôvodne ochranu na pol roka po skončení vo funkcii, ale vtedajší prezident Joe Biden jej nariadením, o ktorom sa doteraz nevedelo, predĺžil o ďalší rok.
CNN sa vo svojom spravodajstve odvoláva na kópiu Trumpovho štvrtkového listu pre ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktorým prezident povoľuje zrušenie Bidenovho nariadenia o predĺženej ochrane pre Harrisovú. Pôvodná polročná lehota stanovená zákonom vypršala už 21. júla, teraz 60-ročná politička musí počítať s tým, že ju tajná služba nebude chrániť od 1. septembra.
Ukončenie ochrany prichádza v čase, keď sa Harrisová chystá na knižné turné so svojimi memoármi 107 dní (107 Days), ktoré vyjdú 23. septembra. Stane sa tak podľa CNN terčom väčšej pozornosti verejnosti, ako sa jej dostávalo od januárového konca vo funkcii. Odvtedy sa zúčastnila len niekoľkých verejných podujatí.
Biely dom zatiaľ Trumpovo rozhodnutie nekomentoval, poradkyňa Harrisovej, Kirsten Allenová, vo vyhlásení uviedla, že viceprezidentka je vďačná Tajnej službe Spojených štátov amerických (USSS) za jej profesionalitu, oddanosť a neochvejný záväzok k bezpečnosti.
Tajná služba vlani čelila tvrdej kritike kvôli dvom pokusom o atentát na vtedajšieho prezidentského kandidáta Trumpa. Pri jednom ho dokonca zasiahla guľka do ucha.