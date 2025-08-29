Pravda Správy Svet Putin vraj cúva a mení požiadavky. Už nechce celé štyri oblasti. Turecko prezradilo, čo ponúka Ukrajine

Putin vraj cúva a mení požiadavky. Už nechce celé štyri oblasti. Turecko prezradilo, čo ponúka Ukrajine

Rusko podľa tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana zmiernilo svoje územné požiadavky voči Ukrajine. Doteraz žiadalo odchod ukrajinských vojakov z celej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti.

29.08.2025 16:00
Rusi chcú celý Doneck? Z ich tankov tam robia Ukrajinci šrot
Ukrajinskí vojaci piatej útočnej brigády spôsobili ruským nepriateľom vážne straty v smere na Kramatorsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Teraz podľa Fidana žiada stiahnutie ukrajinskej armády len z celej Doneckej oblasti. Luhanskú oblasť Rusko aj tak okupuje prakticky celú a po schôdzke Vladimira Putina s Donaldom Trumpom podľa šéfa tureckej diplomacie by Moskva súhlasila s tým, že sa frontová línia v Chersonskej a Záporožskej oblasti zmrazí.

Hakan Fidan však uznal, že pre Ukrajinu by bolo ťažké vzdať sa svojho silne opevneného terénu v Doneckej oblasti, pretože by sa stala zraniteľnou. „Akonáhle sa tohto územia vzdá, zostávajúca oblasť sa stane trochu ťažko strategicky chránenou,“ povedal. „Ale keď zohľadníte bezpečnostné mechanizmy a záruky, musíte počkať, ako sa bude problém vyvíjať," dodal.

Výbuch v Melitopole: Ukrajinský odpor hlási likvidáciu mikrobus s kadyrovcami
Zdroj: GUR

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s vyjadreniami tureckého ministra zahraničia uviedol, že Moskva „zámerne nezverejňuje všetky podrobnosti rozhovoru medzi oboma prezidentmi na Aljaške“, pretože by to bránilo mierovému procesu.

