Putin vraj cúva a mení požiadavky. Už nechce celé štyri oblasti. Turecko prezradilo, čo ponúka Ukrajine

Teraz podľa Fidana žiada stiahnutie ukrajinskej armády len z celej Doneckej oblasti. Luhanskú oblasť Rusko aj tak okupuje prakticky celú a po schôdzke Vladimira Putina s Donaldom Trumpom podľa šéfa tureckej diplomacie by Moskva súhlasila s tým, že sa frontová línia v Chersonskej a Záporožskej oblasti zmrazí.
Hakan Fidan však uznal, že pre Ukrajinu by bolo ťažké vzdať sa svojho silne opevneného terénu v Doneckej oblasti, pretože by sa stala zraniteľnou. „Akonáhle sa tohto územia vzdá, zostávajúca oblasť sa stane trochu ťažko strategicky chránenou,“ povedal. „Ale keď zohľadníte bezpečnostné mechanizmy a záruky, musíte počkať, ako sa bude problém vyvíjať," dodal.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s vyjadreniami tureckého ministra zahraničia uviedol, že Moskva „zámerne nezverejňuje všetky podrobnosti rozhovoru medzi oboma prezidentmi na Aljaške", pretože by to bránilo mierovému procesu.