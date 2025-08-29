Reakciu rezortu slovenskej diplomacie publikujeme v celom znení bez úprav: „K zmene vízovej politiky Slovenskej republiky nedošlo, a to ani v roku 2022. SR ako členský štát Európskej únie dodržiava európsku legislatívu a plní nariadenia EÚ, ktoré sú pre Slovensko záväzné, preto vydávanie turistických víz pre občanov Ruskej federácie nemohlo byť zo strany SR ani zrušené. Slovensko je členským štátom EÚ a súčasťou schengenského priestoru a je preň platné nariadenie Únie pre vydávanie víz vrátane turistických, tzv. schengenský vízový kódex. Z pozície EÚ nikdy nedošlo k jednoznačnému rozhodnutiu o suspendovaní vydávania turistických víz, z úrovne EÚ bola iba suspendovaná takzvaná facilitačná dohoda na uľahčenie vo vízovom procese. Vydávanie turistických víz (schengenských víz za účelom turistiky) bolo v minulosti oficiálne obmedzené len v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19."
Rezort slovenskej diplomacie reagoval na správu o vydávaní víz pre občanov Ruskej federácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky požiadalo denník Pravda o zverejnenie reakcie na správu, ktorú sme prevzali z viacerých ruských zdrojov. Týka sa informácie o tom, že Rusi môžu po troch rokoch opäť žiadať o udelenie turistických víz na Slovensko. O tejto možnosti sa zmieňuje na svojej webovej stránke spoločnosť BLS International (Slovensko s ňou v decembri 2023 uzatvorilo zmluvu o sprostredkovaní pri vydávaní víz.).
Foto: SITA/AP, Pavel Bednyakov