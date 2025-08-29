Ďalšia obrovská tragédia po prevrátení lode s migrantmi. Pri pobreží Mauritánie hlásia takmer 70 mŕtvych

„Loď vyplávala pred týždňom z Gambie a na jej palube bolo približne 160 ľudí vrátane senegalských a gambijských občanov,“ povedal agentúre AP zástupca pobrežnej stráže Muhammad Abdalláh. Loď sa podľa neho prevrhla po tom, ako sa všetci pasažieri nahrnuli na jednu stranu plavidla v snahe zahliadnuť svetlá na pobreží.
„Počet vytiahnutých tiel dosiahol 69,“ uviedol podľa AFP predstaviteľ mauritánskej pobrežnej hliadky. Agentúry predtým informovali o 49 telách obetí. Pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 17 preživších. Po zostávajúcich pasažieroch sa stále pátra. Loď sa prevrátila asi 80 kilometrov severne od hlavného mesta Nuakšott.
V posledných rokoch sa cez mauritánske vody snaží čoraz viac migrantov zo subsaharskej Afriky dostať na európske územie, najmä Kanárske ostrovy, uviedla AP. V júli 2024 zahynulo pri podobnom incidente viac ako desať migrantov a ďalších 150 vyhlásili úrady za nezvestných.