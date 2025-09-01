Koľko bude stáť poľská poistka proti Putinovi? Armáda získa rekordné množstvo peňazí

Vláda teraz schválila návrh rozpočtu na rok 2026, v ktorom vyčlenila na obranu až 200 miliárd zlotých. V prepočte to vychádza 46,9 miliardy eur. Na Slovensku rezort obrany v tomto roku hospodári so sumou 2,77 miliardy eur.
Poliaci sa rozhodli výrazne zvýšiť výdavky na obranu po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. „Bezpečnosť je naša absolútna priorita," zdôraznil podľa agentúry PAP minister financií Andrzej Domanski po rokovaní vlády. „Investujeme do bezpečnosti a do odolnosti," dodal.
V Poľsku doteraz ešte nikdy vojsku neposkytli na rok 200 miliárd zlotých. Budúcoročný rekord znamená, že na ozbrojené sily pôjde až 4,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Poliaci sa vo výraznom predstihu priblížili k splneniu záväzku členských krajín NATO. Tie sa na summite v júni 2025 dohodli, že do roku 2035 budú dávať na obranu 5 percent svojho HDP. Slovensko sa nachádza úrovni dvoch percent HDP. Pripomeňme, že minister obrany Robert Kaliňák odmietol skokové zvýšenie výdavkov, pretože podľa neho by to „rozbilo rozpočet úplne na kašu". Predpokladá sa, že postupne by to možno mohlo byť 3,5 % HDP priamo na obranu a na 1,5 % HDP na tzv. duálne projekty (využiteľné aj v čase mieru – ako sú napríklad nemocnice alebo mosty, respektíve ich rekonštrukcia).Čítajte viac Orbán sa domnieva, že poľský premiér Tusk ho nenávidí: Poznám ho a pamätám si jeho chyby
Ruská invázia na Ukrajina zásadne ovplyvnila podobu poľského štátneho rozpočtu. Pred vpádom Putinových vojsk do susedného štátu Poľsko vyčlenilo na obranu v roku 2022 iba 2,2 percenta HDP. O rok neskôr to už bolo 3,8 % HDP a v tomto roku to vychádza na 4,7 % HDP. „Vieme, prečo to robíme. Vidíme to na východných hraniciach. Pokračujeme vo vyzbrojovaní Poľska a pripravujeme ho na akékoľvek nepredvídané veci," podčiarkol premiér Donald Tusk vo vyhlásení, ktorý zverejnil úrad vlády.
Poliaci majú zdroje na vyššie výdavky na obranu. V roku 2026 odhadujú, že hospodársky rast dosiahne 3,5 percenta (asi najviac spomedzi členských štátov EÚ), a predpokladajú, že príjmy štátu stúpnu o 44 miliárd zlotých v porovnaní s aktuálnym rokom. Samozrejme, že na druhej strane musia myslieť na to, že deficit rozpočtu bude na úrovni 6,5 % HDP.
Poľská armáda je tretia najväčšia v rámci NATO. Má viac ako 216-tisíc aktívnych príslušníkov. Viac ich v Severoatlantickej aliancii nájdeme len v USA (1,3 milióna) a v Turecku (481-tisíc). Na štvrtom mieste je Francúzsko (takmer 205-tisíc). Za posledných desať rokov sa počtom živej sily veľkosť poľského vojska viac ako zdvojnásobila, pretože v roku 2014 malo 90-tisíc príslušníkov.Čítajte viac FT: Poľsko vytvára plány na evakuáciu umeleckých diel pre prípad vojny
V marci tohto roku Tusk vyhlásil, že kapacity ozbrojených síl posilnia dobrovoľníci. Ide o podobný projekt ako výcvik do Národných obranných síl na Slovensku. Poľský premiér konkretizoval, že cieľom od roku 2027 bude vycvičiť ročne až 100-tisíc záujemcov. „Okrem profesionálnej armády a nad rámec síl teritoriálnej ochrany musíme fakticky vybudovať armádu záložníkov a naše kroky budú slúžiť tomuto účelu," ozrejmil vtedy Tusk.
V Poľsku dlhodobo prevláda zhoda na silnej obrane štátu zodpovedajúcej aktuálnym bezpečnostným rizikám. Poliaci zažili veľa zlého v minulosti. Delenie Poľska medzi európske mocnosti na konci 18. storočia viedlo k tomu, že poľský štát fakticky zanikol až do skončenia prvej svetovej vojny. V septembri 1939 napadli krajinu nacisti, čomu predchádzal pakt Molotov-Ribbentrop, ktorý tajne rozdelil Poľsko medzi sféry vplyvu Berlína a Moskvy. Počas studenej vojny sa na poľskom území nachádzali sovietske vojská. Začali odchádzať po páde železnej opony. V rokoch 1991 – 1993 sa z Poľska stiahlo viac ako 56-tisíc ruských vojakov, ktorí tam mali 600 tankov, 200 lietadiel a 90-tisíc ton munície.
Mimochodom, tému obrany vláda vo Varšave označila za svoju prioritu počas nedávneho polročného predsedníctva v Rade EÚ. „Bezpečnosť, Európa!" znel slogan Poľska, keď 1. januára 2025 prevzalo túto úlohu na šesť mesiacov v únii.Čítajte viac Vstúpilo už Rusko do vojny budúcnosti? Zaostáva za ním Európa? Odpovedá bývalý šéf obrany EÚ
Výrazne viac peňazí na obranu sa po ruskej invázii na Ukrajinu rozhodla dávať vtedajšia konzervatívna vláda vo Varšave a liberál Tusk, ktorý vládne od decembra 2023, pokračuje v tomto trende. Z prieskumu verejnej mienky v apríli 2022 vyplynulo, že až takmer 77 percent Poliakov podporuje vyššie výdavky na účely ozbrojených síl. Posledný podobný prieskum sa uskutočnil v novembri 2024 a jeho výsledky ukázali, že tento podiel občanov klesol minimálne: bezmála 73 percent opýtaných súhlasilo s väčším objemom peňazí pre armádu.
Poľsko poskytlo Ukrajine veľký počet rôznych zbraní (bojové lietadlá a tanky nevynímajúc). To čo, darovalo, dokázalo pomerne rýchlo nahradiť nákupom novej vojenskej techniky. Modernizácia napreduje až tak, že Poliaci budú mať o niekoľko rokov viac tankov, ako vlastnia Briti, Nemci, Francúzi a Taliani dokopy.Čítajte viac Reťazce začali predávať evakuačné batohy aj nepriestrelné vesty. Ide o reakciu na výzvu Európskej komisie, tá odporúča nachystať si krízový balíček na 72 hodín
Tuskova vláda na začiatku augusta podpísala dohodu o nákupe dodatočného počtu juhokórejských tankov. Bude ich 180, pričom tretinu z nich vyrobia v Poľsku, aby podporili domáci zbrojársky priemysel. Cena tankov je v prepočte približne 6 miliárd eur. Prvú dohodu s Južnou Kóreou podpísala predchádzajúca vláda pred tromi rokmi. „Poľská armáda bude mať do roku 2030 viac ako 950 moderných tankov," upozornil denník Rzeczpospolita. Konkrétne 362 amerických, 360 juhokórejských a 235 nemeckých. Keď sa k nim pripočítajú staršie tanky domácej výroby, Poľsko sa dostane k počtu viac ako 1100 kusov. Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko disponujú dokopy 950 tankmi.