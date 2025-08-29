Trump zablokoval miliardy dolárov vyčlenené Kongresom na zahraničnú pomoc

Trumpovi obídenie legislatívnej zložky umožnil mechanizmus podania žiadosti Kongresu o zadržanie schválených peňazí krátko pred koncom finančného roka, čo zákonodarcom nedáva dostatok času, aby mohli reagovať. Schválené peniaze preto v dôsledku nebudú vynaložené, píšu dnes tlačové agentúry.
Škrty sa dotknú programov ministerstva zahraničných vecí a Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).
Finančný rok sa končí na konci septembra, teda pred uplynutím 45 dní, ktoré zákonodarcovia majú na prerokovanie a schválenie či odmietnutie prezidentovej žiadosti. Je to prvýkrát za takmer 50 rokov, čo prezident USA tento mechanizmus umožňujúci obchádzanie zákonodarnej moci použil, píše agentúra AP.
Ak Biely dom túto taktiku začne bežne používať, Trump by podľa AP mohol obchádzať Kongres pri zásadných rozhodnutiach o výdavkoch a potenciálne narušiť snahy Snemovne reprezentantov a Senátu zabezpečiť financovanie vlády na začiatku nového finančného roka v októbri.
Demokrati varovali, že akýkoľvek pokus o zablokovanie financovania, ktoré Kongres už schválil, naruší vyjednávanie o financovaní vlády po 30. septembri, čo môže vyústiť do obmedzenia chodu federálnych úradov.
Trumpov krok je súčasťou úsilia terajšej administratívy rozšíriť kontrolu nad Spojenými štátmi oslabovaním Kongresu, americkej centrálnej banky (Fed) či ďalšej rady agentúr, ako je napríklad Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), poznamenala agentúra AP.