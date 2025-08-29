Británia, Francúzsko a Nemecko ponúkli Iránu odklad sankcií. Teherán to zmietol zo stola

Veľvyslanci troch európskych krajín pri OSN podľa agentúry Reuters vydali spoločné vyhlásenie pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady za zatvorenými dverami. Teherán ich podmienky označil za nerealistické.
Vo štvrtok Londýn, Paríž a Berlín začali 30-dňový proces obnovenia sankcií OSN voči Iránu kvôli jeho spornému jadrovému programu. E3 ponúkla odloženie obnovenia sankcií až o šesť mesiacov, ak Irán obnoví prístup jadrovým inšpektorom OSN, vyrieši obavy ohľadom svojich zásob obohateného uránu a začne rokovania so Spojenými štátmi.
„Naše požiadavky boli spravodlivé a realistické,“ uviedla dnes britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová, ktorá spoločné vyhlásenie prečítala. „Irán však do dnešného dňa neprejavil ani náznak toho, že by to s ich splnením myslel vážne,“ dodala diplomatka. „Vyzývame Irán, aby prehodnotil tento postoj, aby súhlasil s dohodou na základe našej ponuky a aby pomohol vytvoriť priestor pre diplomatické riešenie tejto otázky v dlhodobom horizonte,“ povedala Woodwardová po boku kolegov z Nemecka a Francúzska.Čítajte aj Irán varoval, že vojna s Izraelom sa môže kedykoľvek obnoviť
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Írčenie uviedol, že ponuka E3 je „plná nereálnych predbežných podmienok“.
„Požadujú podmienky, ktoré by mali byť výsledkom rokovania, nie východiskovým bodom, a vedia, že tieto požiadavky nie je možné splniť,“ povedal dnes Írčenie novinárom. Zdôraznil, že E3 by namiesto toho mala podporiť „krátke a bezpodmienečné technické predĺženie rezolúcie 2231“, ktorá na základe jadrovej dohody z roku 2015 zrušila sankcie OSN a Západu voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu.
V roku 2015 Irán podpísal so Spojenými štátmi, EÚ, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou dohodu, známu pod skratkou JCPOA, v ktorej súhlasil s kontrolami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo svojich jadrových zariadeniach. Dohovor mal spomaliť iránsky jadrový program a zabezpečiť jeho medzinárodnú kontrolu výmenou za zrušenie protiiránskych sankcií.
Po odstúpení USA od dohody v prvom prezidentskom období Donalda Trumpa v roku 2018 a opätovnom uvalení amerických sankcií na Irán prestal Teherán dohodu dodržiavať. Začal obohacovať urán na 60 percent čistoty a obmedzil inšpekcie MAAE. Na výrobu jadrovej zbrane je potrebný urán obohatený na 90 percent. Obohatenie uránu z 60 na 90 percent už predstavuje relatívne malý technologický krok.
Irán dlhodobo tvrdí, že o získanie jadrovej zbrane neusiluje.