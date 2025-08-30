Americký odvolací súd rozhodol, že väčšina Trumpových ciel nemá oporu v zákone

Súd však zároveň povolil, aby clá zostali v platnosti do 14. októbra, a umožnil tak Trumpovej administratíve podať odvolanie na Najvyšší súd, píše agentúra AP. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social rozhodnutie súdu označil za nesprávne a stranícky zaujaté a zdôraznil, že platnosť všetkých ciel naďalej trvá.
Rozhodnutie súdu sa týka takzvaných recipročných ciel, ktoré Trump zaviedol v apríli, a tiež ciel uvalených vo februári na Čínu, Kanadu a Mexiko, píše agentúra Reuters. Trump pri ich uvalení vychádzal zo Zákona o medzinárodných mimoriadnych ekonomických právomociach (IEEPA), teda zákona určeného na riešenie neobvyklých a mimoriadnych hrozieb v čase národnej núdze.
Zákon podľa súdu prezidentovi umožňuje prijať viaceré opatrenia, avšak žiadne z týchto opatrení výslovne nezahŕňa právomoc ukladať clá či dane. Rozhodnutie súdu sa podľa Reuters netýka ciel, ktoré Trump zaviedol na základe iných zákonov, netýka sa teda napríklad ciel na dovoz ocele a hliníka.
Podľa agentúry AFP môže mať rozhodnutie súdu dopad na obchodné dohody, ktoré Trumpova administratíva uzavrela s niektorými krajinami, vrátane tej s Európskou úniou.
Trump na sieti Truth Social uviedol, že zrušenie ciel by bolo pre Spojené štáty pohromou a urobilo by ich ekonomicky slabými. V príspevku potvrdil, že sa jeho administratíva na Najvyšší súd odvolá.
Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová neskôr na sieti X uviedla, že sa jej úrad proti rozhodnutiu súdu odvolá. Sudcovia podľa nej svojím rozhodnutím zasahujú do ústavou stanovenej úlohy prezidenta v oblasti zahraničnej politiky.
Trump si nárokuje širokú právomoc stanovovať clá podľa IEEPA. Tento zákon bol v minulosti používaný na uvalenie sankcií na nepriateľov USA alebo na zmrazenie ich majetku. Trump je prvým americkým prezidentom, ktorý ho použil na uvalenie ciel. Trump pri rozhodovaní o nových clách na začiatku apríla označil obchodný deficit za národný núdzový stav.