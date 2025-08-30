ONLINE: Ruské údery zasiahli Dnepropetrovskú a Záporožskú oblasť. Trump naďalej rokuje s Moskvou i Kyjevom

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 284 dní
7:00 Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov, ktorí padli v boji proti ukrajinským silám v Rusku, a vyjadril im sústrasť. Pchjongjang dosiaľ nepotvrdil, koľko jeho vojakov zahynulo v boji za Rusko. Južná Kórea však ich počet odhaduje na približne 600, pričom tisíce ďalších utrpelo v boji zranenia.Čítajte viac Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov KĽDR, ktorí padli v boji za Rusko
6:48 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v piatok na stretnutí s osobitným vyslancom Spojených štátov Steveom Witkoffom povedal, že Rusko spomaľuje úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Jermaka na sociálnej sieti X.
„Ukrajina víta všetky mierové iniciatívy predložené Spojenými štátmi. Ale bohužiaľ, každú z nich Rusko zdržiava,“ napísal Jermak po stretnutí s americkým vyslancom v New Yorku. Na tomto stretnutí sa zúčastnil aj prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslyca.
Hlavnou prioritou je podľa šéfa kancelárie ukrajinského lídra posunúť vpred skutočnú diplomaciu a zabezpečiť realizáciu všetkých dohôd dosiahnutých na nedávnom summite vo Washingtone. „Koordinujeme naše úsilie,“ konštatoval.
Jermak uviedol, že na začiatku stretnutia informoval Witkoffa o „vojnových zločinoch, ktorých sa Rusko denne dopúšťa na našich mestách a komunitách na Ukrajine.“ Konkrétne podľa svojich slov hovoril o rozsiahlom raketovom a dronovom útoku na Kyjev z noci na štvrtok, ktorý si vyžiadal 23 mŕtvych vrátane štyroch detí.
„Bohužiaľ, Rusko nedokáže splniť nič, čo je potrebné na ukončenie vojny a jasne predlžuje nepriateľské akcie. Ukrajina podporuje pevné odhodlanie prezidenta Trumpa, rovnako ako všetkých partnerov, dosiahnuť trvalý mier čo najskôr,“ napísal Jermak.
Dodal, že Ukrajina je otvorená priamym rokovaniam na úrovni lídrov. Kyjev je tiež pripravený diskutovať o najširšom spektre otázok. Ukrajina podľa neho verí, že je potrebný globálny tlak, aby sa zabezpečilo, že Rusko je skutočne pripravené smerovať k mieru a najmä zorganizovať kriticky dôležité stretnutie lídrov.
6:20 Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila vzdušnými údermi na Dnepropetrovskú a Záporožskú oblasť, píše agentúra AFP. V Záporožskej oblasti ruská armáda vykonala najmenej 613 úderov rôzneho typu, ktoré zasiahli 15 miest a obcí, uviedol na platforme telegram šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Údery podľa neho zabili jedného človeka a zranili 21 ľudí. V Dnepropetrovskej oblasti boli hlásené explózie v mestách Dnipro a Pavlohrad, uviedol šéf oblastnej správy Serhij Lysak na platforme telegram.
„Oblasť je pod masívnym útokom. Počuť explózie,“ napísal Lysak na platforme Telegram a upozornil obyvateľov, aby sa ukryli.
Ruská armáda v Záporožskej oblasti zaútočila siedmimi balistickými strelami, ôsmimi leteckými údermi, ôsmimi strelami z raketometu, 421 dronmi (prevažne typu FPV) a 169 údermi delostreleckej paľby, uviedol Fedorov. Údery zničili či poškodili rodinné domy, výškové budovy, priemyselné objekty, infraštruktúru a vozidlá.
Ukrajinská armáda podľa AFP v utorok prvýkrát pripustila, že ruskí vojaci prenikli do Dnepropetrovskej oblasti. Rusko už v júli oznámilo dobytie prvej dediny v tejto oblasti a odvtedy ohlásilo, že tam obsadilo niekoľko obcí. Dnepropetrovská oblasť pritom nie je jedným z piatich ukrajinských regiónov, ktoré Moskva označuje za súčasť svojho územia. Rusko si nárokuje Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť a polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014.
6:15 Americký prezident Donald Trump naďalej pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v piatok predstaviteľ Bieleho domu podľa agentúry AFP.
„Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť naďalej rokujú s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o bilaterálnom stretnutí s cieľom zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu,“ uviedol predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
„Ako mnoho svetových lídrov uviedlo, k tejto vojne by nikdy nedošlo, keby bol prezident Trump vo funkcii. Nie je v národnom záujme ďalej rokovať verejne o týchto otázkach,“ konštatoval.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok podľa AFP vyjadril nádej, že sa uskutoční spomínané bilaterálne stretnutie. Zároveň povedal, že ak by sa šéf Kremľa Vladimir Putin nestretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, znamenalo by to, že „podviedol“ Trumpa.
Americký prezident, ktorý sa tento mesiac stretol s Putinom na Aljaške, a následne privítal v Bielom dome ukrajinského prezidenta a európskych lídrov, opakovane povedal, že sa usiluje zorganizovať rozhovory prezidentov Ruska a Ukrajiny.
Predstaviteľ Bieleho domu Stephen Miller odmietol tvrdenie, že by Putin „podviedol“ Trumpa. „Taká absurdná otázka,“ odpovedal na otázku novinára o Macronovom vyjadrení. „Žiaden prezident v histórii neurobil viac pre podporu mieru,“ konštatoval. Trump podľa neho neúnavne pracuje na „ukončení zabíjania,“ čo je podľa jeho slov niečo, čo by mal každý na svete oslavovať.