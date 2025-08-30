Biely dom považuje kritiku na adresu Witkoffa pri rokovaniach o Ukrajine za 'operáciu zahraničného vplyvu'

Viceprezident USA J. D. Vance skritizoval tento americký portál, ktorý v roku 2021 kúpil nemecký mediálny gigant Axel Springer, za článok, v ktorom citoval nemenovaných predstaviteľov. Tí uviedli, že Witkoffova „neskúsenosť prerážala“ v jeho rozhovoroch s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Tento príbeh z Politica je novinárske pochybenie. Je to však viac než len to: je to operácia zahraničného vplyvu, ktorej cieľom je poškodiť administratívu a jedného z našich najefektívnejších členov,“ napísal Vance na platforme X.
V podobnom duchu sa vyjadrilo aj niekoľko ďalších predstaviteľov USA, pričom námestník šéfky kancelárie Bieleho domu James Blair označil článok za „operáciu zahraničného vplyvu vedenú prostredníctvom Nemeckom kontrolovaného online média“.
Ani jeden zo spomenutých predstaviteľov neposkytol priame dôkazy o tom, že by za touto kauzou stála akákoľvek zahraničná strana alebo vláda, pripomína AFP.
K útokom došlo v čase, keď Berlín i Francúzsko vyjadrili pochybnosti o tom, či Trumpovo mierové úsilie na Ukrajine prinesie ovocie. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa vyjadril, že vojna na Ukrajine bude podľa neho trvať „ešte mnoho mesiacov“.
Witkoff je realitný magnát, ktorého Trump vymenoval za svojho osobitného vyslanca pre mierové rozhovory o ukončení vojen na Ukrajine a v Gaze, a to napriek tomu, že nemá žiadne diplomatické skúsenosti, podotýka AFP.
Článok v Politico bol iba jedným zo série textov z uplynulých dní, ktoré uverejnilo niekoľko médií vrátane amerického magazínu The Atlantic s tým, že Witkoffove rokovania s Ruskom spôsobili zmätok.
Witkoff už absolvoval niekoľko ciest do Moskvy, aby sa stretol s Putinom. V piatok sa v New Yorku stretol s ukrajinskými predstaviteľmi. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na tomto stretnutí uviedol, že Rusko spomaľuje úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine.