Izrael tvrdí, že v Gaze zabil jedného z lídrov organizácie Islamský štát

Izraelské sily v Pásme Gazy zabili vysokopostaveného predstaviteľa džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), uviedla v piatok izraelská armáda. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

30.08.2025 10:03
Muhammad Abdal Azíz abú Zubajdá bol podľa izraelských ozbrojených síl zabitý počas počas útoku na oblasť Burajdž v strednej časti tejto obkľúčenej palestínskej enklávy ešte počas minulého týždňa. Izraelská armáda to uviedla na platforme Telegram.

V lokalite Bujardž sa nachádza utečenecký tábor, pripomína DPA.

Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove.

Odnož IS v Gaze sa považuje za aktívne zapojenú do bojov proti izraelským vojakom, uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl.

