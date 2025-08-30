V Ľvove zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu Andrija Parubého

Páchateľ streľby doposiaľ nebol známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie 54-ročného poslanca za „hroznú vraždu“.
Zelenskyj dodal, že vyšetrovanie prípadu a pátranie po páchateľovi prebieha a príbuzným politika vyjadril svoju sústrasť.
„Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj.
Podľa ukrajinských médií podľahol Parubij viacerým strelným zraneniam, dodáva DPA.