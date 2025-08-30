Pravda Správy Svet Atentát na bývalého šéfa ukrajinského parlamentu. Zastrelil ho kuriér na kolobežke

Za bieleho dňa sa v Ľvove ozvalo niekoľko výstrelov, po ktorých zostalo ležať na chodníku telo muža. Túto sobotu okolo12. hodiny bol spáchaný atentát na niekdajšieho predsedu ukrajinského parlamentu Andrija Parubija. Oficiálne jeho smrť potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. „Do vyšetrovania a pátrania po vrahovi sú zapojené všetky potrebné sily a prostriedky," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.

30.08.2025 13:20
Novinár Vitalij Hlahola zverejnil snímky z miesta činu. Je na nich mŕtvola muža oblečeného v čiernom tričku a v tmavých krátkych nohaviciach. Hlahola, ktorý sa odvoláva na zdroje medzi kriminalistami, na Telegrame uviedol, že páchateľ vystrelil na 54-ročného Parubija osemkrát. Server RBK Ukrajina informoval, že vyšetrovatelia našli sedem guliek.

Svedkovia, ktorých citujú viaceré ukrajinské médiá, povedali, že atentát spáchal muž na kolobežke. Bol oblečený ako kuriér jednej z donáškových firiem. Objavil sa na elektrickej kolobežke, po streľbe skryl vražednú zbraň do tašky a zmizol.

Prokuratúra je presvedčená, že vrah nestihol utiecť z Ľvova, takže sa skrýva v meste. Podľa agentúry UNIAN polícia spustila špeciálnu operáciu, aby ho našla. O motívoch vraždy sa nateraz neobjavili nijaké špekulácie v ukrajinských médiách.

Parubij pôsobil vo funkcii predsedu parlamentu od apríla 2016 do augusta 2019. V roku 2004 patril medzi čelných predstaviteľov oranžovej revolúcie v Kyjeve. Aj neskôr patril do tábora demokratických politických síl, keď sa Ukrajinci postavili proti režimu prezidenta Viktora Janukoyvča. Po jeho zvrhnutí v roku 2014 sa Parubij stal tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

