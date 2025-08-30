Atentát na bývalého šéfa ukrajinského parlamentu. Zastrelil ho kuriér na kolobežke

Novinár Vitalij Hlahola zverejnil snímky z miesta činu. Je na nich mŕtvola muža oblečeného v čiernom tričku a v tmavých krátkych nohaviciach. Hlahola, ktorý sa odvoláva na zdroje medzi kriminalistami, na Telegrame uviedol, že páchateľ vystrelil na 54-ročného Parubija osemkrát. Server RBK Ukrajina informoval, že vyšetrovatelia našli sedem guliek.
Svedkovia, ktorých citujú viaceré ukrajinské médiá, povedali, že atentát spáchal muž na kolobežke. Bol oblečený ako kuriér jednej z donáškových firiem. Objavil sa na elektrickej kolobežke, po streľbe skryl vražednú zbraň do tašky a zmizol.
Prokuratúra je presvedčená, že vrah nestihol utiecť z Ľvova, takže sa skrýva v meste. Podľa agentúry UNIAN polícia spustila špeciálnu operáciu, aby ho našla. O motívoch vraždy sa nateraz neobjavili nijaké špekulácie v ukrajinských médiách.
Parubij pôsobil vo funkcii predsedu parlamentu od apríla 2016 do augusta 2019. V roku 2004 patril medzi čelných predstaviteľov oranžovej revolúcie v Kyjeve. Aj neskôr patril do tábora demokratických politických síl, keď sa Ukrajinci postavili proti režimu prezidenta Viktora Janukoyvča. Po jeho zvrhnutí v roku 2014 sa Parubij stal tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.