Pri izraelskom nálete v Jemene zahynul premiér húsíov a viacero ministrov

Raháwí pôsobil ako predseda vlády húsíov – sídliacej v metropole Saná – od augusta 2024. Izraelský nálet ho spoločne s viacerými ministrami zasiahol počas bežného zasadnutia vlády, na ktorom mala tá zhodnotiť svoje aktivity a celkovú efektivitu za uplynulý rok, informovali povstalci.
Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že „presne zasiahla vojenský cieľ teroristického režimu húsíov“ v meste Saná. Zároveň v rovnaký deň informovala, že zachytila dron vypustený z Jemenu; už tretí v priebehu týždňa.
Šiitskí povstalci húsíovia opakovane podnikajú takéto útoky, pričom tvrdia, že nimi vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Neodrádza ich pritom ani skutočnosť, že väčšinu z nich izraelská protivzdušná obrana zneškodní, približuje AP.
Odvetné izraelské nálety zasiahli tento týždeň v Saná a okolí viacero oblastí a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného povstalcami si tam vyžiadali najmenej desať obetí na životoch a 102 zranených.
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako už zmienený prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky následne opätovali, pričom sa zamerali na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajda.
V máji húsíovia uzavreli s USA dohodu, v rámci ktorej prisľúbili, že obchodnú trasu v Červenom mori prestanú narúšať útokmi. Následne však ohlásili, že výnimku v tomto smere predstavujú ciele, ktoré sú podľa nich prepojené s Izraelom.