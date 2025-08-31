Najväčšia výletná loď na svete sa vydá na prvú plavbu. Vyzerá ako mestečko na mori. Čo stojí luxusný zážitok?

Star of the Seas ponúka záujemcom výlety na sedem dní. Loď patrí plavebnej spoločnosti Roya Caribbean International. Cena za kajutu pre dve osoby na jeden týždeň sa začína na 1220 USD. Je to ubytovanie bez výhľadu na more. Kajuta s balkónom stojí zhruba 1500 USD. Suita, ktorá ponúka vysoký komfort, vychádza bezmála na 6-tisíc USD.
Na lodi sa nachádza až sedem bazénov a viac ako štyridsať reštaurácií a barov. „Predstavte si Star od the Seas ako malé mestečko na mori. Je tu vonkajší park lemovaný barmi a reštauráciami, krytá promenáda s pizzeriami, podnik, ktorý ponúka kulinárske zážitky, aké nemajú obdobu," napísal server Delish.
Star of the Seas dopĺňa flotilu Royavl Caribbean International, ktorá sa pýši podobne obrovskou loďou nazvanou Icon of the Seas. Dovolenkárom slúži od minulého roku. Tiež ju zhotovili vo fínskych lodeniciach v prístavnom meste Turku. Už v budúcom roku sa flotila tejto plavebnej spoločnosti rozšíri o ďalšie rekordne veľké plavidlo. Bude sa volať Legend of the Seas. Tonážou, ubytovacou kapacitou aj dĺžkou má byť rovnaké ako Star of the Seas, no pribudnú viaceré vylepšenia. Stavebné práce opäť zverili konštruktérom vo Fínsku.
Loď Legend of the Seas sa v lete 2026 vydá na svoju prvú plavbu s turistami na palube z Barcelony do oblasti Stredozemného mora. Cesta by mala trvať tradičných sedem dní, pričom pasažieri navštívia pobrežné mestá nielen v Španielsku, ale aj vo Francúzsku a v Taliansku. Po premiérovej plavbe zamieri do Karibiku.