Putin je už v Číne. Zelenskyj telefonoval s Módím, nech na neho tlačí

Summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) sa bude v prístavnom meste južne od Pekingu konať v nedeľu a v pondelok. Nasledovať bude v stredu veľká vojenská prehliadka v čínskom hlavnom meste pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny.
Desiatimi členmi ŠOS sú Čína, India, Rusko, Pakistan, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Bielorusko. Ďalších 16 krajín má štatút pozorovateľa alebo „partnera pre dialóg“. Peking a Moskva niekedy vyzdvihujú túto organizáciu ako alternatívu voči Severoatlantickej aliancii (NATO).
Putin v rozhovore pre čínsku tlačovú agentúru Sin-chua zverejnenom v sobotu uviedol, že summit „posilní kapacitu ŠOS reagovať na súčasné výzvy a hrozby a posilní solidaritu v spoločnom eurázijskom priestore“. „Všetko to pomôže formovať spravodlivejší multipolárny svetový poriadok,“ vyhlásil šéf Kremľa.
Pozorovatelia uvádzajú, že Peking a Moskva chcú využiť platformy ako ŠOS na získanie vplyvu, keďže Čína sa svojimi nárokmi na Taiwan a Rusko inváziou na Ukrajinu dostávajú do rozporov so Spojenými štátmi a Európou, uviedla AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu, informovala agentúra DPA.
Zelenskyj oznámil, že telefonoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý sa stretne s Putinom počas summitu v čínskom meste Tchien-ťin.
Ukrajinský líder podľa vlastných slov očakáva, že sa Módí bude zasadzovať za prímerie vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka. Zelenskyj znova uviedol, že prímerie je podmienkou začiatku mierových rokovaní.
Prvý deň summitu bude podľa očakávaní určený najmä pre individuálne stretnutia medzi lídrami, informovala agentúra DPA. Účastníci summitu plánujú aj spoločné vyhlásenie.
Podľa Číny ide o najväčší summit ŠOS od jej založenia v roku 2001. Usporiadatelia očakávajú lídrov 20 štátov a desiatich organizácií.
Putin by mal v pondelok viesť rozhovory s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o vojne na Ukrajine a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom o jadrovom programe Teheránu.