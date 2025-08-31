ONLINE: Kallasová: Sankcie proti Rusku fungujú. Čo príde na rad - kryptomeny, banky či zmrazené ruské aktíva?

6:40 Ukrajinská armáda obkľúčila okupačné ruské sily blízko mesta Dobropillja v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Povedal to v sobotu rozhlasovej stanici Radio NV vojenský hovorca ukrajinskej armády Viktor Trehubov.
„Aspoň zatiaľ boli ruské jednotky, ktoré postupovali na Dobropillju – tieto ‚krabie klepetá‘ – odrezané a obkľúčené,“ povedal Trehubov.
Dobropillja leží v Pokrovskom okrese, v súčasnosti zrejme najohrozenejšom sektore frontovej línie. Rusko v tomto regióne podľa ukrajinskej armády sústreďuje viac ako 110 000 vojakov.
Začiatkom tohto mesiaca sa objavili správy, že ruské jednotky postúpili smerom k diaľnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadili pozície v blízkych osadách a údajne prerazili ukrajinskú obranu. Ukrajinské sily však tvrdia, že sa im v ťažkých bojoch minulý týždeň podarilo oslobodiť niekoľko miestnych obcí, vrátane dediny Novomychajlivka. Informácie tohto druhu nemožno priamo nezávisle overiť.
6:30 Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová požiadala členské štáty EÚ, aby na budúci týždeň predložili návrhy na nové sankcie proti Rusku. Zopakovala, že Rusko nesmie získať späť svoje aktíva zmrazené v Európe, kým nezaplatí za škody, ktoré Ukrajine spôsobilo.
„Všetky členské štáty EÚ podporujú diplomatické úsilie na dosiahnutie mieru na Ukrajine. Je ale jasné, že Rusko nechce mier a pripravuje sa na ďalšiu vojnu,“ uviedla Kallasová po skončení neformálneho rokovania ministrov zahraničia EÚ, takzvaného Gymnichu, v Kodani.
Ministri podľa nej diskutovali najmä o tom, ako navýšiť tlak na Rusko, aby prišlo k rokovaciemu stolu a začalo debatovať o mieri. „Sankcie fungujú,“ dodala s tým, že v budúcom devätnástom balíku sankcií by mohli byť ďalšie obmedzenia voči Moskve v energetickej či finančnej oblasti.
Podľa českého ministra zahraničia Jána Lipavského na rokovaní zaznelo, že nemá zmysel v príprave 19. sankčného balíka čakať na Spojené štáty, naopak by mal byť pripravený, malo by sa na ňom pracovať a následne by sa na ňom mala hľadať politická zhoda. „Zaznelo, že je množstvo oblastí, kde môžeme opäť zalepiť nejaké diery, napríklad v oblasti kryptomien alebo bankového systému,“ povedal novinárom po rokovaní Lipavský.
Sankcie by sa mohli opäť týkať aj ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie doterajších sankcií predovšetkým pri vývoze ropy. Česko do balíka opätovne presadzuje obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore. "Členské krajiny musia žiadať o každé vízum diplomata do Ruska, kým niekto z Ruska potrebuje prísť na našu ambasádu, tak úplne legitímne a legálne môže využiť víza, ktoré majú napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku. A ČR aj ostatné členské krajiny sú potom voči Ruskej federácii pri vyjednávaní znevýhodnené, "uviedol Lipavský.
Ministri diskutovali aj o zmrazených ruských aktívach, kde už podľa Lipavského bola debata mierne vyostrejšia, keďže niektoré krajiny, ako je Belgicko či Francúzsko, sú proti skonfiškovaniu prostriedkov a využitiu na podporu Kyjeva. „Príde mi zvláštne, aby sme vyberali od našich daňových poplatníkov peniaze za to, že vytvárame bezpečné európske prostredie, kde si agresor môže uložiť peniaze, a my tie peniaze nemôžeme využiť na to, aby sme sa bránili voči nemu,“ dodal Lipavský.
Belgický minister zahraničia Maxime Prévot k tomu pred rokovaním povedal, že konfiškácia ruských aktív by vyvolala systémovú finančnú nestabilitu a narušila dôveru v euro a zároveň podľa neho musí byť použitá pri vyjednávaní s Moskvou.