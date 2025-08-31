Pravda Správy Svet Hamas po mesiacoch potvrdil smrť svojho vojenského lídra Muhammada Sinwára

Palestínska militantná skupina Hamas v sobotu potvrdila smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára. Urobila tak niekoľko mesiacov po tom, ako Izrael oznámil, že ho zabil pri útoku v máji, informuje agentúra Reuters.

31.08.2025 07:25
Hamas Foto: ,
Bojovníci Hamasu v Pásme Gazy (február 2025)
Hamas podrobnosti o smrti Sinwára neposkytol, zverejnil však fotografie, na ktorých je spolu s ďalšími lídrami skupiny, a spoločne ich označil ako „mučeníkov“.

Muhammad Sinwár bol mladším bratom Jahjá Sinwára, bývalého šéfa Hamasu, ktorý patril k strojcom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Izraelská armáda ho zabila pri bojoch v Pásme Gazy o rok neskôr.

Po smrti svojho brata sa Muhammad Sinwár dostal medzi najvyšších predstaviteľov militantného hnutia. Jeho potvrdená smrť by znamenala, že vedenie ozbrojeného krídla Hamasu v celom Pásme Gazy by prevzal jeho blízky spolupracovník Izaddín Haddád, ktorý mal na starosti operácie na severe palestínskej enklávy, dodáva Reuters.

