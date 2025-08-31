Objavil sa vplyvný Rus, ktorý chce ukončiť vojnu? Putin preto asi vysťahuje z Kremľa dlhoročného kamaráta

Kozak dohliadal na oddelenia kultúrnej a cezhraničnej spolupráce so zahraničnými štátmi. Namiesto dvoch útvarov vznikol jeden, ktorý sa nazýva oddelenie pre strategické partnerstvo a spoluprácu. Putin rozhodol, že na jeho činnosť bude dozerať Sergej Kirijenko, ktorý vykonáva funkciu prvého zástupcu prezidentskej kancelárie.
Putina spája s Kozakom dlhoročné kamarátstvo a preto vyznieva divne, že prezident zobral náplň práce svojmu významnému podriadenému v Kremli. Kozak vyštudoval právo v Leningrade, v rodnom meste Putina, ktoré v roku 1991 premenovali na Petrohrad. Keď Putin na jar 2000 prvýkrát vyhral voľby hlavy štátu, vymenoval Kozaka za zástupca šéfa prezidentskej kancelárie. Od jesene 2004 potom vystriedal rôzne dôležité funkcie v štátnom aparáte. Ešte predtým (vo februári toho roku) riadil Putinovu predvolebnú kampaň, keď sa uchádzal o druhý mandát v Kremli.Čítajte aj Strčte si sankcie do zadku, odkázal Orbánovi veliteľ, ktorý udrel na Družbu. Obvinil ho, že má ruky od ukrajinskej krvi
V období 2008 – 2020 bol Kozak podpredseda vlády. Putin sa na neho zjavne spoliehal, pretože ho poveril koordináciou príprav na zimnú olympiádu v Soči v roku 2014. V januári 2020 sa vrátil do Kremľa. Prišiel na pozíciu, ktorú zastáva doteraz.
Americký denník New York Times pred tromi týždňami napísal, že Kozak sa nezhoduje s Putinom v názore na ruskú vojnu proti Ukrajine. A údajne bol jedným z mála tých, čo na zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie vo februári 2022 odmietali podporiť chystanú inváziu. „Podľa zdrojov blízkych Kremľu je Kozak v súčasnosti jediný vysokopostavený predstaviteľ v Putinovom najbližšom okolí, ktorý prejavil nesúhlas s pokračujúcimi vojenskými akciami na Ukrajine. V štvrtom roku vojny navrhol Putinovi zastavenie bojov a začatie mierových rozhovorov," uviedol New York Times.Čítajte viac Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy
Ruské noviny Vedomosti pred niekoľkými dňami informovali, že Kozak by sa mal stať novým splnomocnencom prezidenta v Severozápadnom okruhu Ruskej federácie. Existuje ich osem, do tohto patrí desať oblastí a Petrohrad. Splnomocnenec vykonáva funkciu v tomto meste, takže Kozak by sa z Moskvy musel odsťahovať. „Nikdy nekomentujeme personálne dohady," reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku Vedomostí, či je to pravda.
Chystané rošády naznačujú, že Kozak by naozaj mohol odísť z Kremľa do Petrohradu. Súčasný šéf Severozápadného okruhu Alexandr Gocan sa totiž uchádza o funkciu generálneho prokurátora. Tento post patrí Andrejovi Krasnovovi, ktorý by chcel obsadiť uvoľnené miesto predsedu najvyššieho súdu (nepochybne sa to udeje, pretože je jediný kandidát).Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
O motívoch nesúhlasu Kozaka s Putinom v spojitosti s vojnou nie je známe nič. Môže byť jedným z dôvodom prvý údaj v životopise tohto 66-ročného blízkeho spolupracovníka prezidenta? Narodil sa totiž v obci Bandurove na Ukrajine, takže k napadnutému štátu môže mať citový vzťah. Aj meno v rodnom liste mal ukrajinské: Dmytro Mykolajevyč Kozak.
Ak sa Putin skutočne rozhodne zbaviť Kozaka zo svojej blízkosti v Kremli, jasne by to naznačovalo, že nechce mať pri sebe nikoho, kto presadzuje konečne mierové riešenie vojnového ťaženia proti Ukrajine. A fakticky by to teda podporilo domnienku, že nemá záujem priamo rokovať o ukončení zabíjania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci