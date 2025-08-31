Pravda Správy Svet Húsíovia prepadli kancelárie OSN v jemenskom meste Saná a zadržali niekoľkých zamestnancov

Húsíovia prepadli kancelárie OSN v jemenskom meste Saná a zadržali niekoľkých zamestnancov

Jemenskí húsíovia podporovaní Iránom v nedeľu vtrhli do miestnych pobočiek dvoch humanitárnych organizácií OSN v hlavnom meste Saná a zadržali niekoľkých zamestnancov, ktorých následne z miesta uniesli. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na anonymný jemenský zdroj, píše TASR.

31.08.2025 16:11
debata (2)
Americké lietadlá štartujú na útok proti Húsíom
Video

Ozbrojenci vstúpili do kancelárií Svetového potravinového programu (WFP) a Detského fondu OSN (UNICEF) v meste kontrolovanom povstalcami. Zatkli asi sedem pracovníkov WFP a troch pracovníkov UNICEF a odviezli ich na dosiaľ neznáme miesto.

Motív únosov v súčasnosti nie je jasný. Jemenskí povstalci ani OSN sa k veci zatiaľ nevyjadrili.

K incidentu došlo deň po tom, ako šiitský povstalci húsíovia oznámili, že ich premiér Ahmed Raháwí a niekoľko ministrov zahynuli pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto.

Povstalci už v minulosti uniesli pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty. Podľa informácií OSN bolo v marci stále držaných v zajatí 23 humanitárnych pracovníkov. Niektorí z nich sú v zajatí už viac ako tri roky.

Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.

Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi útoky následne opätovali, pričom sa zamerali na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajda.

V máji húsíovia uzavreli so spojenými štátmi dohodu, v rámci ktorej prisľúbili, že obchodnú trasu v Červenom mori prestanú narúšať útokmi. Následne však ohlásili, že výnimku v tomto smere predstavujú ciele, ktoré sú podľa nich prepojené s Izraelom.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #OSN #Jemen #húsíovia