Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre

Je niečo viac ako mesiac pred voľbami jasné, že ANO Andreja Babiša vytvorí novú českú vládu?
Musíme rátať s tým, že formovanie vlády môže po voľbách trvať pomerne dlho. Je však takmer úplne isté, že ANO bude najsilnejšia strana. Prieskumy v posledných troch mesiacoch ukazujú, že jej popularita sa pohybuje medzi 30 a 35 percentami. Veľa voličov sa stále nerozhodlo, ale aj tak je to rozdelené medzi dva tábory. Jeden tvoria strany súčasnej vládnej koalície a Piráti a druhý opozičné subjekty. ANO však má marketingový výtlak a silu na to, aby sa zameralo na posledné týždne a dni kampane a vloží do toho všetku energiu. Nemyslím si, že by kleslo pod 30 percent alebo že by malo horší výsledok, než ukazujú prieskumy. Skôr si myslím, že to Babiš vytiahne na 35 percent a potom čisto matematicky nebude prakticky možné bez ANO zostaviť vládu.
ANO už, samozrejme, riadilo Česko. Ako sa dala v minulosti charakterizovať jeho zahraničná politika?
Babišov prístup k európskej politike alebo všeobecne k medzinárodným vzťahom je veľmi pragmatický a transakčný. Expremiér nad týmito vzťahmi často uvažuje v osobnej rovine a v rámci dohôd s jednotlivými lídrami. Z jeho pohľadu mu to v medzinárodných vzťahoch dáva istú prehľadnosť. Až tak dobre však nevníma nadnárodné inštitúcie a nemá vybudovaný vzťah k Európskej únii. Európska komisia či Európsky parlament sú pre neho neprehľadné organizácie, z ktorých viac cíti nejaké ohrozenie. Babiš si buduje vzťahy cez osobné kontakty a bilaterálne rokovania. Robil to tak v minulosti a myslím si, že v tom bude pokračovať.
Vaša štúdia – Línie (ne)súladu: česká zahraničná politika po voľbách v roku 2025 – sa zamerala na štyri základné témy zahraničnej politiky: vzťahy Česka s EÚ a NATO, vzťahy k Rusku a Ukrajine, obrannú a bezpečnostnú politiku a inštitucionálne nastavenie, teda akú úlohu bude hrať premiér, prezident a ministerstvo zahraničných vecí. To ste riešili v rámci štyroch povolebných scenárov. Prvý ste nazvali Zámerné narušenie. Znamená, že ANO by sa rozhodlo vytvoriť vládu s krajnou pravicou či krajnou ľavicou, teda pravdepodobne so stranou SPD (Sloboda a priama demokracia) alebo s hnutím Stačilo. V analýze pripomínate, že česká zahraničná politika by sa po voľbách nemala až tak zásadne zmeniť. Ale tento scenár by ju zasiahol. Ako?
V prvom scenári nejakého zámerného narušenia súčasného kurzu českej zahraničnej politiky pracujeme s tým, že do hry výrazne vstúpia strany, ktoré požadujú zásadnú revíziu českej zahraničnej politiky, ako ju poznáme od roku 1990. Nemá sa to teda týkať len toho, čo sme videli od začiatku veľkej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, ktorá v stredoeurópskom a európskom priestore jednoznačne zmenila bezpečnostnú situáciu. Na vládnutí by sa podieľali subjekty, ktoré chcú prekresliť základné postoje českej zahraničnej politiky. A na druhej strane bude Babiš, ktorý niečo také v programe nemá, a nemá záujem o nestabilitu, ktorú by iné strany mohli prenášať do spoločného vládnutia. Bude sa to preto snažiť nejakým spôsobom eliminovať. Zároveň musíme počítať s tým, že Babiš bude skutočne natlačený do takejto koalície, a on na to nemá chuť, ale bude musieť riešiť veľa ďalších problémov.
Čo to znamená?
Do vlády sa mu môžu dostať ľudia, ktorí sú silne ideologicky zafarbení a v podstate nekompetentní. Myslím si, že si to viete celkom dobre predstaviť vzhľadom na Slovensko. Babišovi sa môže ujsť koaličný partner, ktorý má možno viditeľné tváre a nejakých influencerov dezinformačnej scény, ale to neznamená, že sú to ľudia, ktorí sa dokážu podieľať na pokojnom vládnutí a budú vedieť udržať nejaký kurz. Babiš ako premiér bude musieť niekedy koaličným partnerom ustúpiť a niektoré bitky jednoducho prehrá. Riešiť sa budú veci týkajúce sa pomoci Ukrajine, prístupu k ukrajinskej migrácii a utečencom, dodržiavanie záväzkov Severoatlantickej aliancie, zbrojné zákazky a partnerstvá s krajinami západnej Európy alebo so Spojenými štátmi a prípadne vysielanie českej armády na východné krídlo NATO. Je tiež takmer isté, že Česko by s takou vládou opustilo koalíciu ochotných na podporu Ukrajiny. V podstate by sa zaradilo k Slovensku a Maďarsku.
ANO tvrdí, že si nevie predstaviť referendum o EÚ a NATO. Rovnaký postoj má prezident Petr Pavel, ktorý by sa určite snažil moderovať túto diskusiu a v realite by aj mal nejakú vlastnú paralelnú zahraničnú politiku. No ak by vznikla vláda podľa nášho prvého scenára, verejná diskusia o tom, či byť v únii, alebo nie by sa do veľkej miery znormalizovala. Došlo by k tomu preto, lebo by o tejto téme hovorili dôležití politickí aktéri. Takže, hoci by sa nekonalo referendum o EÚ, nálada v spoločnosti týkajúca sa únie by sa mohla zmeniť a posunúť niekam inam.
Odmietol by prezident Pavel vymenovať na miesto ministra zahraničia či obrany predstaviteľov krajnej pravice alebo ľavice?
Už to vlastne naznačil. Prezident Pavel hovorí, že by na čelo rezortov obrany a zahraničia nevymenoval niekoho, kto je odporcom členstva v EÚ a NATO, pretože takýchto nominantov by vnímal ako ohrozenie národnej bezpečnosti.
Ak v Česku vznikne vláda na základe vášho prvého scenára, mala by blízko ku koalícii na Slovensku, však?
Určite áno. Dá sa počítať s tým, že by sa obnovili spoločné zasadnutia vlád a konzultácie. Nie je to len záležitosť krajne pravicových alebo krajne ľavicových strán. Babiš prerušenie medzivládnych konzultácií tiež kritizoval. Myslím si, že by sme videli aj určité inšpirácie v zahraničnej politike. Podobne ako sa minister Juraj Blanár stretáva s ruskými predstaviteľmi, tak by to asi robili aj predstavitelia krajnej pravice a ľavice. Politici týchto strán v tom nevidia problém. A asi by poukázali práve na tú skutočnosť, že keď sa so zástupcami Ruska stretávajú členovia slovenskej vlády, tak to jednoducho patrí k diplomatickým snahám o dosiahnutie mieru.
V druhom scenári – Pragmatický populizmus – rátate s tým, že hnutie ANO zostaví vládu, ktorú by mohla tolerovať SPD alebo Stačilo. Prípadne by to bola koalícia, v ktorej by mali Babišovi partneri menší vplyv na zahraničnú politiku, lebo by bola viac v rukách premiéra. Odvíjal by sa ten pragmatický populizmus od osoby predsedu vlády? Lebo tvrdíte, že v samotnom ANO nie sú výrazne zastúpené proruské elementy, a Babišove obchodné záujmy sú viac na Západe.
Pri druhom scenári, čo je akýsi populizmus s pragmatickou tvárou, počítame s tým, že na post ministra zahraničných vecí sa dostane niekto z ANO. Teda nominant s politickým zázemím, ktorý sa bude chcieť venovať zahraničnopolitickým otázkam. Ale zároveň bude na ministerstve na pomerne horúcej pôde. Bude tam bojovať so zavedeným establišmentom a postupmi, ktoré sa bude usilovať prebudovať. Samozrejme, dá sa rátať s tým, že aj na ministerstve nájde takýto politik ľudí, ktorí mu budú pomáhať. Či už z ideologických, pragmatických, alebo kariérnych dôvodov.
Ale myslím si, že budú v menšine a nová moc bude hľadať silu, ako veci nejako meniť. Nebudú to príliš veľkolepé snahy. Skôr pôjde o odbúranie niečoho, čo nová vláda asi nazve hodnotovým balastom alebo čo bude v jej očiach v zahraničnopolitickom smerovaní prebytočné. Veľký dôraz by sa kládol na ekonomickú diplomaciu a pragmatické vzťahy v tom zmysle, že hovoriť sa dá s každým, ak z toho Česko niečo bezprostredne má. Aj v rámci druhého scenára počítame s tým, že by vládu podporovali extrémisti, ktorí by si v rámci zahraničnej politiky vytýčili nejaké červené čiary. Rátame v ňom aj s tým, že mainstreamová opozícia si bude vedomá krehkosti vlády ANO a vôbec v ničom jej nebude chcieť ustúpiť.
Ako by sa to mohlo prejaviť?
Ak by sa v parlamente napríklad hlasovalo o vyslaní vojakov do misie na východnom krídle NATO, extrémisti by mohli byť proti. Samotné ANO by to nepresadilo, ale aj opozícia by to mohla nejakým spôsobom využiť, aby narušila stabilitu vlády a niečo na tom politicky získala.
Prvé dva scenáre by podobne ako na Slovensku mohli znamenať zahraničnú politiku na štyri svetové strany. Ak sa niektorý z nich naplní, uvidíme českých predstaviteľov v Moskve či Pekingu?
V rámci prvého scenára je to určite možné. Minimálne zo strany extrémnych subjektov sa budú objavovať vyjadrenia typu, že je potrebné sa rozprávať s každým a veci riešiť prostredníctvom diplomacie. V slovenskom prostredí je tento slovník známy.
Tretí scenár s názvom Ochrana jadra počíta s menšinovou vládou ANO, ale s podporou radikálov. V čom sa líši od prvých dvoch alternatív?
Pri treťom scenári pracujeme s variantom, že ministrom zahraničných vecí by sa asi stal nejaký skúsený diplomat, ktorý už zažil rôznych premiérov. Ten by sa mohol usilovať brániť základy toho, akým spôsobom rezort diplomacie funguje vrátane rozpočtu, kompetencií a smerovania. Bude to niekto rozpoznateľný a predvídateľný pre zahraničných partnerov, čo by pri prvých dvoch scenároch neplatilo. Niekto, o kom sa bude vedieť, že sa bude usilovať o ochranu jadra zahraničnej politiky.
Pri treťom scenári počítame s tým, že extrémne strany podporujúce vládu ANO by až tak netlačili na presadenie svojich radikálnych požiadaviek, ktoré sa objavujú. Áno, budú zdôrazňovať, že nesúhlasia s vyslaním vojakov, budú hovoriť, že je potrebné zamerať sa na bezpečnosť a zamestnanosť kvôli ukrajinskej migrácii a budú riešiť, že je pre nich dôležité, aby bol schválený nejaký všeobecný zákon o referende alebo niečo také. Niektoré tieto veci môžu byť pre ANO aj prijateľné. A na rozdiel od druhého scenára je tiež dôležité, že v rámci tretej alternatívy budú mainstreamové politické strany v niečom Babiša podporovať. Napríklad vo veciach týkajúcich sa výdavkov na obranu či v oblasti bezpečnosti.
Štvrtý scenár má názov Sporný smer. Znamená to, že ANO by spolupracovalo vo vláde s niektorou zo stredopravicových strán. Čakali by v takom prípade českú zahraničnú politiku nejaké zmeny?
V rámci tohto scenára by sa zmenilo najmenej. Ale existoval by spor o kurz zahraničnej politiky. Predpokladáme, že vo vláde by bola strana, ktorá sa bude usilovať udržať čo najviac z toho, čo sa riešilo od roku 1990, respektíve od roku 2022. Čiže takýto koaličný partner bude tlačiť na ANO, aby Česko viac pomáhalo Ukrajine, podporovalo výdavky na obranu a zapájalo sa do práce koalície ochotných a aktivít NATO na východnom krídle. A dôležitá bude aj európska politika.
Prečo?
V predchádzajúcich scenároch by bola výrazne v rukách ANO. Ale pri štvrtom scenári to môže byť iné. Koaličným partnerom ANO by sa mohol stať napríklad STAN, ktorý má pravdepodobne najprepracovanejší program týkajúci sa klimatickej politiky EÚ a má v tom veľkú expertízu. Takáto vláda by sa asi musela zaoberať aj rozdielnymi pohľadmi na rokovania o novom sedemročnom rozpočte únie. Čiže spory týkajúce sa zahraničnej politiky by pravdepodobne boli na dennom poriadku.
Záverom sa vrátim k prvému scenáru, teda k spolupráci ANO s radikálnymi stranami. Ako by to bolo vnímané na európskej úrovni? Ako doplnenie vlád v Budapešti a Bratislave?
Myslím si, že áno. Najmä v prvom scenári by koaličný partner ANO odmietol rozširovanie únie alebo by sa veľmi priblížil k maďarskej blokovacej pozícii týkajúcej sa rokovaní Ukrajiny o členstve v EÚ. V tomto prípade by Česko bolo rýchlo zaškatuľkované do klubu s Maďarskom a so Slovenskom. Potvrdilo by to negatívne predpoklady európskych lídrov, veď Babiš si už pošramotil povesť, keď sa pridal k Patriotom. Veľa by záviselo aj od toho, čo by sa dialo v ďalších oblastiach verejného života v Česku, čiže od postojov k mimovládnym organizáciám alebo verejnoprávnym médiám. Tie sú terčom kritiky Andreja Babiša a, samozrejme, extrémne subjekty by ho v tomto ťažení výrazne podporili. Do toho by vstúpila Európska komisia a len tak by to nenechala ani česká občianska spoločnosť. Ale dôležitým korigujúcim faktorom pri všetkých týchto scenároch by mali byť pozície predstaviteľov podnikateľskej sféry. Aj pre najväčších hráčov je západná Európa prirodzeným investičným prostredím. Títo ľudia nebudú chcieť, aby sme dostali nálepku, že sa Balkán takpovediac rozširuje do Česka.