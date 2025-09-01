Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 286 dní
5:55 Kyjev aj Moskva informujú o státisícoch mŕtvych vojakov od začiatku roka – nie o svojich, ale na druhej strane. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stratili Rusi 290-tisíc vojakov, ruský minister obrany Andrej Belousov uvádza, že ukrajinské straty presiahli 340-tisíc.
Zelenskyj na sociálnej sieti hovoril o informáciách, ktoré mu poskytol vrchný veriteľ ukrajinských síl Oleksander Syrskyj. „Na celom fronte Rusi len za prvých osem mesiacov tohto roka stratili viac ako 290 000 vojakov, sú mŕtvi alebo ťažko zranení. Väčšinu týchto strát utrpeli v Doneckej oblasti, pričom sa im nepodarilo dosiahnuť žiadny zo svojich strategických cieľov,“ uviedol Zelenskyj. Najväčšie straty majú podľa neho Rusi v oblasti Pokrovska. Zelenskyj tiež oznámil, že sú naplánované ďalšie údery hlboko na území Ruska.
V roku 2025 ruské ozbrojené sily zvýšili tempo oslobodzovania území od formácií ukrajinských ozbrojených síl, ktorých straty dosiahli viac ako 340-tisíc ľudí, informovala agentúra TASS o slovách ruského ministra obrany Andreja Belousova na nedávnom kolégiu ministerstva obrany Ruskej federácie.
„Všimnime si zvýšenie tempa postupu našich vojsk v tomto roku. Ak sme na začiatku roka oslobodzovali 300 – 400 km² mesačne, v súčasnosti je to 600 – 700,“ povedal Belousov podľa agentúry TASS. Bojový potenciál ukrajinských ozbrojených síl sa podľa neho výrazne znížil: „Len v tomto roku ukrajinské ozbrojené sily stratili viac ako 340-tisíc vojakov a viac ako 65-tisíc kusov rôznych zbraní,“ tvrdí.
„Vojenskej a priemyselnej infraštruktúre kyjevského režimu boli spôsobené značné škody. Tento rok bolo vykonaných 35 masívnych a skupinových úderov na 146 kriticky dôležitých nepriateľských objektov. V dôsledku toho bola poškodená infraštruktúra 62 % kľúčových podnikov vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny,“ konštatoval Belousov.
Podotkol, že sa výrazne zvýšil prísun bezpilotných lietadiel ruským jednotkám, „čo malo pozitívny vplyv na priebeh vojenských operácií“. Rusko v súčasnosti na fronte využíva na rýchle presuny motorky či štvorkolky.
„V roku 2025 dostali vojaci 22,7 tisíca kusov motocyklov, štvorkoliek a bugín na zvýšenie rýchlosti pohybu taktických skupín, do konca roka sa plánuje presunúť k vojakom ďalších 12 186 kusov tejto techniky,“ uviedol Belousov.
Venoval sa aj ďalšiemu vyzbrojovaniu Ruskej federácie. Ruský štátny program zbrojenia do roku 2036 „je zostavený v súlade s očakávanými hrozbami a novými metódami vedenia vojenských operácií na základe skúseností so špeciálnou operáciou“.
„Hlavnými prioritami štátneho programu sú strategické jadrové sily, vesmírne prostriedky, protivzdušná obrana, prostriedky elektronického boja, komunikácie a riadenie, bezpilotné systémy a robotické komplexy, ako aj technológie umelej inteligencie,“ uviedol ruský minister obrany.