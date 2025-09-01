Necelé dva dni na úteku: Zelenskyj sa pochválil zadržaním vraha bývalého šéfa parlamentu

Klimenko uviedol, že páchateľa zatkli v Chmeľnyckej oblasti. Parubij bol zastrelený v Ľvove. Znamená to, že zabijak utiekol do inej administratívne časti štátu, kde ho vypátrali. Ľvov je vzdialený necelých 250 kilometrov od Chmeľnyckého, čo je hlavné mesto rovnomennej oblasti. Zatiaľ nie je jasné, či vraha zadržali priamo v tomto meste.
Minister vnútra na Telegrame poznamenal, že veľa detailov nateraz neposkytne, spolu so Zelenským však sľúbil informovať o podrobnostiach čo najskôr. „Poviem len toľko, že zločin bol dôkladne pripravovaný. Páchateľ si naštudoval harmonogram pohybu (Parubého), vytýčil si trasu a premyslel si plán úteku," podotkol Klimenko.
Šéf rezortu vnútra podčiarkol, že policajti a agenti tajnej služby dokázali prísť na stopu páchateľa už do 24 hodín od vraždy, pričom od zabitia Parubého do zatknutia vraha uplynulo iba 36 hodín.
Exšéfa parlamentu zastrelil muž oblečený ako kuriér v sobotu okolo 12. hodiny. Zozadu pribehol k Parubému, ktorý kráčal po chodníku a sedemkrát alebo osemkrát vystrelil. Politik zomrel na mieste činu, privolaní lekári ho už nedokázali oživiť. Šokovaní príbuzní povedali ukrajinským médiám, že Parubij išiel do posilňovne a potom mal v pláne vrátiť sa domov. Zabijak ušiel na elektrobicykli.
Vyšetrovatelia bezprostredne po vražde nechceli špekulovať o možnom motíve vraždy, ale viacerí politici i médiá poukázali na možnosť, že za likvidáciou Parubého by mohlo stáť Rusko.
Parubij pôsobil vo funkcii predsedu parlamentu od apríla 2016 do augusta 2019. V roku 2004 patril medzi čelných predstaviteľov oranžovej revolúcie v Kyjeve. Aj neskôr patril do tábora demokratických politických síl, keď sa Ukrajinci postavili proti režimu prezidenta Viktora Janukoyvča. Po jeho zvrhnutí v roku 2014 sa Parubij stal tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.