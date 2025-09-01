Auto prerazilo bránu do areálu ruského konzulátu v Sydney

Polícia zadržanie muža potvrdila a uviedla, že jeden z jej príslušníkov sa pri zásahu zranil. Podrobnosti k povahe činu nezverejnila.
Austrálske médiá zverejnili fotografie z miesta, na ktorých je vidieť auto, ktoré stojí na trávniku pri stožiari pre vlajku. Podľa tlače ide o objekt ruského konzulátu v Sydney.
Polícia uviedla, že bola privolaná k zle zaparkovanému vozidlu v ulici, kde sa nachádza ruský konzulát. Policajti sa snažili hovoriť s vodičom vozidla, ktorý sa však rozbehol a prerazil bránu do diplomatického areálu.
Podľa agentúry Reuters bol konzulát na krátky čas uzavretý, neskôr však obnovil svoju činnosť. Agentúra Reuters uvádza, že pracovník konzulát, s ktorým hovorila po telefóne, odmietol záležitosť komentovať.
Podľa stanice Sky News na mieste zasahoval veľký počet policajtov. Záchranári na mieste ošetrili zranenia ruky jedného zasahujúceho policajta. Nikomu inému sa nič nestalo.