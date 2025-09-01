Pri zemetrasení v Afganistane zahynulo mnoho ľudí. Miestni sa obávajú, že ich môžu byť stovky

Prvé informácie boli len o niekoľkých zranených, neskôr agentúra Reuters citovala hovorcu ministerstva zdravotníctva provincie Nangarhár, ktorý uviedol, že deväť ľudí zahynulo a 25 ďalších je zranených. Ďalšie informácie o obetiach pribúdajú. Ministerstvo zdravotníctva podľa agentúry Reuters uviedlo, že len v jednej dedine zomreli tri desiatky ľudí. Miestne zdroje potom hovoria o stovkách zranených. „Počet mŕtvych a zranených je vysoký, ale vzhľadom na to, že je oblasť ťažko prístupná, naše tímy sú stále na mieste,“ uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva.
Britská stanica BBC informuje s odvolaním sa na vlastné zdroje, že v jednej dedine provincii Kunar zomrelo najmenej 20 ľudí a ďalších 35 bolo zranených. Ľudia vyťahujú mŕtvych a zranených z trosiek. Podľa BBC miestni predstavitelia v provincii tvrdia, že mŕtvych budú stovky. Podľa informácií štátnej tlačovej agentúry Bachtar spravovanej hnutím Taliban najmenej 250 mŕtvych a 500 zranených.
Zemetrasenie so silou šiestich stupňov zasiahlo krátko pred polnocou miestneho času oblasť mesta Dželálábád na východe krajiny.
Obavy z vysokého počtu obetí však vzbudzujú spomienky na zemetrasenie zo 7. októbra 2023, ktoré zasiahlo provinciu Herát. Otras so silou 6,3 stupňa vtedy zabil 2 400 ľudí, uviedli úrady kontrolované hnutím Taliban. Odhad mŕtvych podľa OSN predstavoval zhruba 1 500 ľudí, uviedla organizácia.