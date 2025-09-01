Si, Putin a Módí na červenom koberci. Lídri chcú summit v Číne posunúť na novú úroveň

Lídri desiatich členských krajín ŠOS pred odchodom do rokovacej sály pózovali na spoločnú fotografiu na červenom koberci, kde sa krátko predtým zhovárali Si, Putin a Módí.
Čínsky prezident vo svojej úvodnej reči lídrom povedal, že Peking bude spolupracovať so všetkými stranami Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, aby toto regionálne bezpečnostné fórum posunul na novú úroveň. ŠOS podľa neho vytvorila nový model pre medzinárodne vzťahy jednoznačne založený proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajín.
Si zároveň kritizoval „šikanovanie" v medzinárodnej politike a lídrov vyzval „dodržiavať zásady spravodlivosti a nestrannosti a odmietať mentalitu studenej vojny a konfrontáciu táborov". „Súčasná medzinárodná situácia sa stáva chaotickou a prepletenou. Úlohy v oblasti bezpečnosti a rozvoja, ktorým čelia členské štáty (ŠOS), sa stali ešte náročnejšími," povedal Si lídrom.
Desiatimi členmi ŠOS sú Čína, India, Rusko, Pakistan, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Bielorusko. Ďalších 16 krajín má štatút pozorovateľa alebo „partnera pre dialóg“. Peking a Moskva niekedy vyzdvihujú túto organizáciu ako alternatívu voči Severoatlantickej aliancii (NATO).
Summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu bude v stredu nasledovať veľká vojenská prehliadka v čínskom hlavnom meste pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.
Putin sa na okraji summitu plánuje stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom, oznámil v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov. Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol. Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.