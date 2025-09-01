Pravda Správy Svet Zosuv pôdy vymazal z mapy časť diaľnice v Nórsku. Ostala kolosálna diera, jedna osoba je nezvestná

Zosuv pôdy vymazal z mapy časť diaľnice v Nórsku. Ostala kolosálna diera, jedna osoba je nezvestná

Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6. Hovorca miestnej polície v nedeľu odhadol, že jeho oprava by mohla trvať celé mesiace. Zosuv si zrejme vyžiadal jednu obeť na živote.

01.09.2025 07:29
Norway / Landslide / Foto: ,
Zosuv pôdy strhol diaľnicu E6 neďaleko nórskeho mesta Levanger
debata (1)

K zosuvu došlo v sobotu ráno na miernom svahu nad diaľnicou E6 a paralelnou železničnou traťou, kde odrazu vznikla rozsiahla trhlina. Na fotografiách z miesta vidieť, ako sa časť preliačenej pôdy zosunula do priľahlého jazera Nesvatnet.

zväčšiť Záchranné zložky na diaľnici E6 neďaleko... Foto: SITA/AP, Ole Martin Wold
Norway Landslide Záchranné zložky na diaľnici E6 neďaleko nórskeho mesta Levanger, kde zosuv pôdy strhol diaľnicu, 30. augusta 2025

Nezvestná je jedna osoba. Podľa nórskych médií ide o Dána, ktorý pracoval na tamojšej stavbe – posudzoval terén. Záchranári i polícia sa domnievajú, že nehodu neprežil.

Zranenia utrpela aj jedna ďalšia osoba, ktorú nahrnutá pôda strhla, keď cestovala autom. Podarilo sa jej však spod nánosu zeminy vyslobodiť a následne ju hospitalizovali.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #diaľnice #Nórsko #zosuv pôdy