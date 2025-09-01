Zosuv pôdy vymazal z mapy časť diaľnice v Nórsku. Ostala kolosálna diera, jedna osoba je nezvestná

K zosuvu došlo v sobotu ráno na miernom svahu nad diaľnicou E6 a paralelnou železničnou traťou, kde odrazu vznikla rozsiahla trhlina. Na fotografiách z miesta vidieť, ako sa časť preliačenej pôdy zosunula do priľahlého jazera Nesvatnet.
Nezvestná je jedna osoba. Podľa nórskych médií ide o Dána, ktorý pracoval na tamojšej stavbe – posudzoval terén. Záchranári i polícia sa domnievajú, že nehodu neprežil.
Zranenia utrpela aj jedna ďalšia osoba, ktorú nahrnutá pôda strhla, keď cestovala autom. Podarilo sa jej však spod nánosu zeminy vyslobodiť a následne ju hospitalizovali.