Putin na summite v Číne: Vojnu na Ukrajine nespustilo Rusko, ale Západ

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ráno v čínskom meste Tchien-ťin vystúpil na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). V prejave kritizoval Západ, ktorý podľa neho spôsobil vypuknutie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, Reuters a TASS.

01.09.2025 08:15
debata (20)

„Táto kríza nebola vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu, ale bola výsledkom prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ,“ povedal Putin.

Odkazoval na proeurópsku revolúciu na Ukrajine v rokoch 2013 až 2014, po ktorej vo funkcii skončil ukrajinský prezident Viktor Janukovyč. Bol riadne odvolaný v parlamente, Moskva jeho koniec vo funkcii napriek tomu označuje za puč. Kremeľ následne obsadil a anektoval Krymský polostrov a podporil proruských separatistov na východe Ukrajiny.

„Druhým dôvodom krízy sú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do NATO,“ zdôraznil ruský prezident. Opätovne zopakoval, že je potrebné vyriešiť „základné príčiny konfliktu“ na Ukrajine.

Pred začiatkom summitu Putin diskutoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ďalšími lídrami o výsledkoch jeho nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na rokovaní podľa jeho slov dosiahli určité „porozumenie“, ktoré môže pomôcť otvoriť cestu k mieru na Ukrajine.

Si Ťin-pching otvoril summit hláv štátov a vlád ŠOS v pondelok ráno. V prístavnom meste Tchien-ťin južne od Pekingu sa zišlo viac ako 20 svetových lídrov vrátane indického premiéra Naréndru Módího alebo tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Prítomný je aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres.

Moskva a Peking prezentujú ŠOS ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom. Putin v tejto súvislosti deklaroval, že svet potrebuje „systém, ktorý nahradí zastarané eurocentrické a euroatlantické modely a zohľadní záujmy čo najširšieho okruhu krajín“.

Ruský prezident Vladimir Putin na summite... Foto: SITA/AP, Sergei Bobylev
Vladimir Putin, summit v číne Ruský prezident Vladimir Putin na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin 1. septembra 2025.
