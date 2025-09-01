Pravda Správy Svet Kolaps GPS: Rusi zrejme narušili let s Leyenovou, jej pilot pristál podľa papierových máp

Pravdepodobný ruský útok narušil v nedeľu 31. augusta signál GPS na bulharskom letisku a donútil lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou pristáť v Plovdive s pomocou papierových máp. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na svoje informované zdroje. Hovorkyňa EK Arianna Podestaová incident potvrdila s tým, že lietadlo bezpečne pristálo na plánovanom mieste. Bulharská strana už komisiu informovala, že z incidentu podozrieva Rusko. Incident teraz prešetrujú bulharské úrady, pretože sa odohral na bulharskom území, dodala hovorkyňa EK.

01.09.2025 11:55 , aktualizované: 12:45
„GPS v celej oblasti sa vyplo,“ uviedol jeden zo zdrojov. Pilot hodinu krúžil nad letiskom, potom sa rozhodol pristáť ručne s použitím máp. „Išlo o nepopierateľné narušenie (signálu GPS),“ dodal.

Narušenie potvrdili bulharský úrad pre riadenie letovej prevádzky a následne aj Európska komisia. „Od februára 2022 došlo k výraznému nárastu rušenia signálu GPS a v poslednom čase aj falšovania signálu,“ uviedol bulharský úrad. „Tieto narušenia ovplyvňujú presný príjem signálu GPS, čo vedie k rôznym prevádzkovým problémom pre lietadlá aj pozemné systémy,“ dodal.

„Môžeme skutočne potvrdiť, že k narušeniu signálu GPS došlo, ale lietadlo bezpečne pristálo v Bulharsku. Od bulharských úradov sme dostali informácie, že majú podozrenie, že bol incident spôsobený zjavným zasahovaním Ruska,“ povedala hovorkyňa komisie. Dodala, že išlo o charterový let do Plovdivu. Či sa stal terčom útoku práve kvôli prítomnosti šéfky úniovej exekutívy na palube, na to sa treba opýtať tých, ktorí za útokom stáli, dodala Podestaová.

Rušenie GPS signálu a jeho falšovanie, ktoré bránia v prístupe k satelitnému navigačnému systému, tradične používali vojenské a spravodajské služby na obranu citlivých miest. Teraz ho ale čoraz častejšie využívajú krajiny ako Rusko na narušenie bežného civilného života v susedných krajinách, poznamenal denník Financial Times. Pobaltské krajiny už vlani varovali, že rušenie signálu GPS, z ktorého je obviňované Rusko, by mohlo spôsobiť leteckú katastrofu.

