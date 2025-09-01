Pravda Správy Svet Ako a kto volí do Poslaneckej snemovne ČR

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa riadia princípmi pomerného volebného systému. To znamená, že počet mandátov, ktoré strany získajú, zodpovedá percentu hlasov, ktoré dostanú od voličov.

Celé územie Českej republiky je rozdelené na 14 volebných obvodov, ktoré kopírujú hranice jednotlivých krajov. V každom z týchto obvodov sa volí iný počet poslancov, čo odráža počet obyvateľov daného kraja.

Kto má volebné právo?

Voliť môže každý občan Českej republiky, ktorý v deň volieb dosiahol vek 18 rokov a nemá obmedzenú osobnú slobodu. Volič môže hlasovať buď v mieste svojho trvalého bydliska, alebo s voličským preukazom kdekoľvek na území štátu, prípadne na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Ako prebieha hlasovanie?

Voliči dostanú hlasovacie lístky podľa toho, koľko subjektov v tom ktorom kraji postaví kandidátku. Do volieb vstupuje 26 politických strán a zoskupení. V deň volieb volič vhadzuje do obálky iba jeden hlasovací lístok. Na ňom si môže pomocou preferenčných hlasov vybrať až štyroch kandidátov, ktorých chce podporiť najviac. Ak niektorý z kandidátov získa aspoň 5 % preferenčných hlasov v rámci svojej strany v danom kraji, posunie sa v kandidátke vyššie – podľa zisku preferenčných hlasov.

Pre úspešný vstup do snemovne musí politická strana získať celoštátne aspoň 5 % hlasov. Zaujímavosťou je, že v každom kraji môže kandidovať iný počet strán, čo závisí od ich rozhodnutia a splnenia podmienok. Takto voliči priamo ovplyvňujú, ktoré strany a konkrétni kandidáti ich budú v parlamente reprezentovať.

