Ako a kto volí do Poslaneckej snemovne ČR

Celé územie Českej republiky je rozdelené na 14 volebných obvodov, ktoré kopírujú hranice jednotlivých krajov. V každom z týchto obvodov sa volí iný počet poslancov, čo odráža počet obyvateľov daného kraja.
Kto má volebné právo?
Voliť môže každý občan Českej republiky, ktorý v deň volieb dosiahol vek 18 rokov a nemá obmedzenú osobnú slobodu. Volič môže hlasovať buď v mieste svojho trvalého bydliska, alebo s voličským preukazom kdekoľvek na území štátu, prípadne na zastupiteľských úradoch v zahraničí.
Ako prebieha hlasovanie?
Voliči dostanú hlasovacie lístky podľa toho, koľko subjektov v tom ktorom kraji postaví kandidátku. Do volieb vstupuje 26 politických strán a zoskupení. V deň volieb volič vhadzuje do obálky iba jeden hlasovací lístok. Na ňom si môže pomocou preferenčných hlasov vybrať až štyroch kandidátov, ktorých chce podporiť najviac. Ak niektorý z kandidátov získa aspoň 5 % preferenčných hlasov v rámci svojej strany v danom kraji, posunie sa v kandidátke vyššie – podľa zisku preferenčných hlasov.
Pre úspešný vstup do snemovne musí politická strana získať celoštátne aspoň 5 % hlasov. Zaujímavosťou je, že v každom kraji môže kandidovať iný počet strán, čo závisí od ich rozhodnutia a splnenia podmienok. Takto voliči priamo ovplyvňujú, ktoré strany a konkrétni kandidáti ich budú v parlamente reprezentovať.