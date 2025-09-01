Ako funguje český parlament: Aký je rozdiel medzi Poslaneckou snemovňou a Senátom?

Hoci obe komory tvoria zákonodarný zbor, ich zloženie, funkcie a kompetencie sa výrazne líšia, čo vytvára systém bŕzd a protiváh.
Poslanecká snemovňa je dolnou a silnejšou komorou. Má 200 poslancov volených na štyri roky pomerným systémom. Jej hlavnou úlohou je schvaľovanie zákonov a vyjadrovanie dôvery vláde. Bez súhlasu Poslaneckej snemovne nemôže vzniknúť žiadna vláda. Je tiež jedinou komorou, ktorá rozhoduje o štátnom rozpočte.
Senát, horná komora, má 81 senátorov volených na šesť rokov väčšinovým systémom. Každé dva roky sa volí jedna tretina Senátu, čo zabezpečuje jeho kontinuitu a stabilitu. Senát slúži ako „poistka“ proti unáhleným rozhodnutiam dolnej komory. Má právo schváliť, vrátiť s pripomienkami, alebo úplne zamietnuť návrhy zákonov, ktoré prešli Poslaneckou snemovňou.
Hoci má Senát menšiu moc, jeho veto môže byť prehlasované Poslaneckou snemovňou. Senát má však výhradné právomoci v dôležitých veciach. Podáva žaloby na prezidenta pre velezradu, schvaľuje kandidátov na ústavných sudcov a v prípade rozpustenia Poslaneckej snemovne môže prijímať dočasné zákonné opatrenia. Vďaka tomu chráni ústavný poriadok a pôsobí ako protiváha voči Poslaneckej snemovni aj prezidentovi.