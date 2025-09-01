Pravda Správy Svet Ako prebiehajú volebné dni v Českej republike

Ako prebiehajú volebné dni v Českej republike

Volebné dni v Českej republike majú jasne stanovený priebeh. Začínajú sa v piatok o 14:00, keď sa otvoria volebné miestnosti, a končia sa v sobotu o 14:00.

01.09.2025 15:45
Česko, voľby, prezidentské 2023 Foto: ,
Voľby v Česku.
debata

Počas tohto času prichádzajú voliči s občianskym preukazom alebo pasom, preberajú si obálku a súbor hlasovacích lístkov a v tajnosti krúžkujú svojich preferovaných kandidátov.

Sčítavanie hlasov a úloha Štatistického úradu

Len čo sa volebné miestnosti v sobotu zatvoria, začne sa sčítavanie hlasov. Volebné komisie otvoria urny a spočítajú hlasovacie lístky. Po overení ich platnosti sa údaje odošlú na spracovanie Českému štatistickému úradu (ČSÚ). Práve ten má na starosti centrálne spracovanie všetkých volebných výsledkov. ČSÚ priebežne zverejňuje čiastkové výsledky, čo umožňuje médiám a verejnosti sledovať, ako sa vyvíja situácia. Sčítanie sa najprv dokončí v menších obciach a mestách, zatiaľ čo sčítavanie hlasov vo veľkých mestách trvá dlhšie.

Po zverejnení kompletných, no zatiaľ neoficiálnych výsledkov začnú politické strany vyjednávať o zostavení koalície. Oficiálne výsledky volieb potom potvrdí Štátna volebná komisia až po preskúmaní všetkých sťažností a pochybností.

Úloha médií a médiá v priebehu volieb

Médiá zohrávajú vo volebných dňoch kľúčovú rolu. Už od sobotného popoludnia prinášajú živé vstupy, analyzujú prvé výsledky a špekulujú o možnom zložení budúcej vlády.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky #České voľby 2025