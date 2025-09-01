Ako prebiehajú volebné dni v Českej republike

Počas tohto času prichádzajú voliči s občianskym preukazom alebo pasom, preberajú si obálku a súbor hlasovacích lístkov a v tajnosti krúžkujú svojich preferovaných kandidátov.
Sčítavanie hlasov a úloha Štatistického úradu
Len čo sa volebné miestnosti v sobotu zatvoria, začne sa sčítavanie hlasov. Volebné komisie otvoria urny a spočítajú hlasovacie lístky. Po overení ich platnosti sa údaje odošlú na spracovanie Českému štatistickému úradu (ČSÚ). Práve ten má na starosti centrálne spracovanie všetkých volebných výsledkov. ČSÚ priebežne zverejňuje čiastkové výsledky, čo umožňuje médiám a verejnosti sledovať, ako sa vyvíja situácia. Sčítanie sa najprv dokončí v menších obciach a mestách, zatiaľ čo sčítavanie hlasov vo veľkých mestách trvá dlhšie.
Po zverejnení kompletných, no zatiaľ neoficiálnych výsledkov začnú politické strany vyjednávať o zostavení koalície. Oficiálne výsledky volieb potom potvrdí Štátna volebná komisia až po preskúmaní všetkých sťažností a pochybností.
Úloha médií a médiá v priebehu volieb
Médiá zohrávajú vo volebných dňoch kľúčovú rolu. Už od sobotného popoludnia prinášajú živé vstupy, analyzujú prvé výsledky a špekulujú o možnom zložení budúcej vlády.