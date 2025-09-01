Kedy sa konajú voľby do Poslaneckej snemovne ČR 2025

Dvojdňový termín volieb stanovil český prezident Petr Pavel.
Tieto voľby sú riadnymi parlamentnými voľbami a konajú sa každé štyri roky. Oprávnení voliči majú počas týchto dvoch dní možnosť odovzdať svoj hlas a rozhodnúť o zložení Poslaneckej snemovne, ktorá má 200 poslancov. Volebné miesta budú v piatok otvorené od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Pre Čechov žijúcich v zahraničí prebiehajú voľby na zastupiteľských úradoch, pričom presné časy sa môžu líšiť v závislosti od časového pásma.